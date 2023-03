A San Francisco liberano 140 capre per combattere gli incendi e il traffico impazzisce

Sono circa 140 le capre liberate su una collina di San Francisco nel tentativo di combattere possibili incendi. L’idea è una di quelle che sembrano brillanti, con le capre che pascolano in punti scoscesi e difficilmente raggiungibili, in modo che un eventuale incendio non possa espandersi.

Non è la prima volta che le “capre antincendio” vengono utilizzate, tant’è che l’operazione viene effettuata due volte l’anno proprio per aiuta a rimuovere le sterpaglie.

Tutto bene? Non sempre, perchè se il gregge di capre non viene tenuto sotto controllo, ci possono essere effetti indesiderati. Come ad esempio è successo in questi giorni, con le capre che si sono allontanate dal pascolo iniziale, per girare allegramente per la città.

Come vediamo nel video, traffico impazzito, automobilisti increduli, capre che saltano su e giù sui marciapiedi con i pedoni che cercano di fermarle. Non abbiamo notizie in merito al recupero completo degli animali che sono riusciti a scappare, speriamo che nessuno abbia subito danni e che tutte le capre siano state recuperate.

