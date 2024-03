La prima collezione total look uomo di Munich debutta questa primavera estate 2024 con due linee di prodotto distintive, Lifestyle e Streetwear, che offrono una varietà di capi che fondono stile vintage e tendenze urbane moderne.

Munich, noto brand di sneakers, espande il suo orizzonte annunciando il lancio di una nuova avventura nel mondo dell’abbigliamento maschile. Con l’introduzione della sua prima collezione total look uomo, il brand presenta una gamma di prodotti che spaziano da T-shirt e pantaloni a sahariane, accessori, cappelli, giacche a vento e bermuda, pronti per la stagione primavera estate 2024.

La collezione si articola in due linee distinte, pensate per rivolgersi a target diversi attraverso una varietà di colori, motivi, materiali e tessuti. La prima linea, Lifestyle, trae ispirazione dall’eredità storica del brand, proponendo capi che rievocano i loghi e i disegni d’archivio degli anni ’60, ’70 e ’80, con un forte richiamo allo stile vintage e all’autenticità del cotone come materiale predominante. La seconda linea, Streetwear, mira a un pubblico più giovane con un’estetica più audace e moderna, caratterizzata da tagli oversize e ispirazioni urbane.

In linea con il suo impegno verso la sostenibilità, Munich ha implementato l’uso di materiali riciclati non solo nella confezione dei capi ma anche nel loro design, evidenziando la volontà di contribuire attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale. Questo orientamento si riflette anche nella scelta dei materiali per i cartellini e i sacchetti dei prodotti, per un approccio eco-sostenibile in ogni fase della produzione.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD