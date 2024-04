Il nuovo Hublot Big Bang Unico Ice Bang 2024 in edizione limitata

Il Big Bang Unico Ice Bang 2024 di Hublot combina materiali all’avanguardia con un design audace e innovativo. Disponibile in soli 100 esemplari.

Hublot lancia il nuovo Big Bang Unico Ice Bang 2024, venduto esclusivamente attraverso la propria boutique online. Questo orologio rappresenta una dichiarazione di stile audace, e pur rimanendo fedele all’estetica originale del Big Bang lanciato nel 2006, si distingue per l’uso innovativo di nuovi materiali tecnologicamente avanzati.

Il Big Bang Unico Ice Bang 2024 è un tributo alla maestria di Hublot nel combinare tradizione e innovazione. La cassa dell’orologio è realizzata in ceramica nera micropallinata, un materiale scelto per le sue proprietà di leggerezza, ipoallergenicità e resistenza alla corrosione. Il contrasto è fornito dalla lunetta, che unisce acciaio satinato a acciaio lucidato, evidenziando la filosofia dell'”Arte della Fusione” che caratterizza Hublot.

Il quadrante nero opaco offre una visuale perfetta del calibro di manifattura HUB1280, un movimento cronografico flyback a carica automatica con una riserva di carica di 72 ore. Gli appassionati di orologeria apprezzeranno la complessa meccanica visibile attraverso il vetro zaffiro antiriflesso, dove numeri e indicazioni si fondono in una leggibile armonia bicolore. Inoltre, il disco del calendario offre una vista dinamica che complemente la funzionalità estetica dell’orologio.

Il Big Bang Unico Ice Bang è progettato per essere versatile e adattabile. Con una cassa di 42 mm di diametro e 14,5 mm di spessore, si presenta come un modello unisex che si adatta sia a un contesto formale che sportivo. Hublot ha dotato questo modello di due cinturini intercambiabili utilizzando il sistema brevettato One Click: un cinturino in maglia di Velcro per un look sportivo e un secondo in caucciù nero strutturato per un’opzione più classica. Questa nuova edizione limitata di soli 100 pezzi attrae sia i nuovi fan del brand che i collezionisti più appassionati.

Fonte: Hublot

Copyright Image: Sinergon LTD