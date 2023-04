A. Lange & Söhne Odysseus cronografo ha compiuto un ulteriore passo avanti nel design dell’orologio. L’Odysseus è infatti il risultato di un percorso inconfondibile: apertura, leggerezza e forme sorprendenti ne caratterizzano l’aspetto contemporaneo.

A. Lange & Söhne Odysseus cronografo: caratteristiche

La lunetta stretta ha consentito la creazione di un quadrante relativamente grande. Unitamente alle lancette a foglia e alle tipiche indicazioni Lange per la data e il giorno della settimana, l’orologio assicura un’eccellente leggibilità. Per mantenere il caratteristico design del quadrante dell’Odysseus, la Manifattura ha sviluppato un movimento su misura che posiziona entrambe le lancette cronografica al centro: sia il contatore dei minuti con la sua punta a forma di diamante che la lancetta rossa dei secondi del cronografo.

Ciò ha consentito di rinunciare ai totalizzatori solitamente disposti a ore 3 e 9 e di mantenere la disposizione della Grande Data e del giorno della settimana, tipica dello stile Lange. Grazie all’ampliamento dei tempi da 30 a 60 minuti, Lange è riuscita a introdurre nuovi ambiti di

applicazione per il cronografo. Esso è dotato di un’innovativa funzione di reset allo zero.

Quando si preme il pulsante di azzeramento a ore 4 dopo una misurazione, si assiste a uno spettacolo breve ma impressionante: mentre il contatore dei minuti salta in modo convenzionale alla posizione di partenza, la lancetta rossa dei secondi del cronografo copre l’intera distanza percorsa in precedenza in una frazione di secondo – un giro completo per ogni minuto misurato.

Se il contatore dei minuti non ha ancora raggiunto la soglia dei 30 minuti, le due lancette si muovono in senso antiorario. Se il contatore dei minuti ha già superato la soglia dei 30 minuti, entrambe le lancette avanzano fino allo zero in senso orario. La lancetta dei secondi effettua di

nuovo un giro completo in modo fulmineo per ogni minuto necessario a raggiugere l’ora completa.

Per garantire il funzionamento del cronografo il più sicuro e semplice possibile, gli sviluppatori di Lange hanno dotato i pulsanti conici, appositamente sigillati, di un’inedita doppia funzione. Nella posizione normale della corona a vite, i due pulsanti a ore 2 e 4 servono ad azionare le funzioni del cronografo: avvio, arresto e azzeramento. Quando la corona è estratta, la data e il giorno della settimana possono essere corretti grazie a un meccanismo di nuovo sviluppo.

L’Odysseus cronografo si presenta con una cassa in acciaio inossidabile con un diametro di 42,5 millimetri, in tre parti, in grado di resistere a una pressione di 12 bar e sufficientemente robusta da accompagnare chi lo indossa anche durante le attività sportive. Come per gli altri membri della famiglia di orologi, le superfici sono opache e i bordi sono accentuati da uno smusso. Questa combinazione di superfici spazzolate e bordi smussati, che crea un espressivo gioco di luci, è ripresa nelle anse e nelle maglie del cinturino in acciaio inossidabile massiccio.

Come i precedenti modelli Odysseus, anche il cronografo, limitato a 100 esemplari, è dotato di un quadrante la cui peculiare architettura crea un effetto ottico di profondità. La superficie interna del quadrante principale nero è caratterizzata da una superficie testurizzata, i bastoni dentellati in oro bianco sono sottolineati da cerchi concentrici, esattamente come la scala dei piccoli secondi.

Il quadrante è incorniciato da un anello rehaut color palladio con una scala dei minuti stampata in due parti. All’esterno si trova la scala delle frazioni di secondo, all’interno quella dei minuti e dei secondi. Il numero 60 stampato in rosso a ore 12 e la lancetta rossa dei secondi del cronografo esaltano il design elegante e dinamico dell’orologio. Le lancette con la forma a lancia per ore e minuti, tipica di Lange e dal design ancora più marcato negli orologi della famiglia Odysseus, spiccano chiaramente sullo sfondo.

A. Lange & Söhne Odysseus cronografo è alimentato dal calibro L156.1 Datomatic, primo movimento cronografico automatico della Manifattura. La denominazione è composta dalle parole «data» e «automatico». Il rotore centrale scheletrato e parzialmente rodiato nero con massa oscillante in platino 950 assicura una carica efficiente.

A carica completa, il bariletto assicura un’autonomia massima di 50 ore. Il sistema oscillante è progettato per garantire la massima stabilità di marcia. A tale scopo, il bilanciere, che oscilla a una frequenza di 28 800 alternanze/ora (4 hertz), è montato sotto un ponte del bilanciere. Quest’ultimo è inciso a mano con un motivo a onde stilizzato che evoca l’impermeabilità dell’orologio e le possibili applicazioni in ambito sportivo.

