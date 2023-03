Munich sneaker primavera estate 2023: la nuova collezione ideale per tutti i look

Munich sneaker primavera estate 2023: l’arrivo della bella stagione porta con sé un’esplosione di colori naturali, se state cercando un paio di sneaker comode e cool da indossare in primavera, Munich ha la soluzione perfetta per voi. Il brand di calzature spagnolo presenta la sua nuova collezione primaverile disponibile in una vasta gamma di colori e stili.

Le sneaker, infatti, si riconfermano punto fermo del guardaroba anche per questa stagione, sono le scarpe che possono essere abbinate con tutti i look, dallo sport all’abbigliamento urbano. Realizzate con materiali di alta qualità e attenzione ai dettagli, le sneaker di Munich variano di modello in modello, ma si caratterizzano tutte per il design alla moda, la comodità assoluta e le tonalità naturali che mettono subito di buon umore.

La suola in gomma antiscivolo garantisce una presa sicura, mentre la tomaia in tessuto leggero rende queste scarpe perfette per tutte le attività all’aperto.

Non importa se si tratta di una passeggiata al parco o di un incontro informale con gli amici, le sneaker di Munich si adattano a ogni occasione, il design moderno e contemporaneo le rende perfette per i giovani e per chi vuole stare al passo con le ultime tendenze della moda.

Tra i modelli più accattivanti troviamo le Munich Click che fondano riferimenti vintage con materiali di tendenza e le ultime tecnologie evidenziando la loro massima innovazione nel design e nella qualità.

Per finire Munich presenta il modello Massana che è la sneaker retro running preferita del brand e rappresenta 30 anni di storia. Questa scarpa è il risultato di un aggiornamento del modello da corsa indossato dall’atleta Valentí Massana. La sua rivisitazione è diventata un’icona nella collezione di moda e ha un posto privilegiato nella storia del marchio.

—–

