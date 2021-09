L’originale suola grigia dona alle scarpe un tocco moderno, semplice e sofisticato.

Homme Plissé Issey Miyake Wakouwa presentano la terza serie del progetto di sneakers chiamato “Chambray Deck Shoes-Hi”.

Il tema della collezione autunno inverno 2021 2022 è Never Change, Ever Change. La collezione guarda ai classici dell’abbigliamento maschile da una moderna prospettiva. Integrando idee originali e nuove tecnologie, la collezione definisce quello che sarà il nuovo basic del brand. La proposta rappresenta l’intento di evolversi pur restando fedele al suo approccio al design e al “fare”, continuando a creare abiti che riflettano uno stile di vita in costante mutamento.

Per la prima volta viene utilizzato un brillante poliestere con twill e chambray per la parte superiore delle sneakers. L’originale suola grigia dona alle scarpe un tocco moderno, semplice e sofisticato.

Wakouwa, il modello di sneakers sviluppato da Anatomica, è il frutto dell’instancabile ricerca sulle scarpe da barca Sperry usate dai marinai e dotate di suola anti-scivolo, la cui ispirazione furono le zampe del suo cane. Allo scopo di creare la sneaker più comoda per tutti, Anatomica ha realizzato dopo anni di tentativi, uno stampo in legno per il modello Wakouwa.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.