The North Face NSE: la nuova capsule collection per l’autunno inverno 2023

Ispirata all’evoluzione tecnologica in un mondo in continuo cambiamento, la collezione NSE di The North Face per la nuova stagione guarda al futuro, basandosi sull’innovazione e rendendo omaggio alla storia dell’outdoor.

The North Face NSE: il video della nuova capsule collection



Partendo dalla collezione Summit Series, lanciata per la prima volta all’inizio degli anni 2000, e creata da The North Face per rispondere alle esigenze delle spedizioni più estreme, il brand ha voluto proporre per questa stagione, una linea NSE che si ispira proprio a quei capi ad alte prestazioni, reinventandoli la nuova generazione di esploratori. Fuori dagli archivi, dritti nel futuro.

Questa capsule collection è stata creata non solo per ispirare, ma anche per mettere alla prova e per incentivare la consapevolezza che l’esplorazione è un vero e proprio stato mentale, nel quale si superano i propri limiti, una ricerca di equilibrio tra distorsione e realtà. NSE offre un look senza tempo e al tempo stesso innovativo, frutto di un’accurata ricerca di design e colori. Che si tratti di esplorare una nuova vetta o un nuovo quartiere, siamo tutti esploratori.

Per questa collezione, The North Face ha affidato la direzione artistica al fotografo londinese e cofondatore di Orienteer Mapazine, Rory Griffin, che con l’aiuto dei creativi londinesi di Orienteer Studio, ha creato un progetto a tecnica mista in collaborazione con New Format, raccontando l’esplorazione come mentalità, approccio e modo di vivere il mondo.

NSE punta a comunicare un senso di unità e cultura, incoraggiando l’espressione della propria individualità attraverso un design pensato per lasciare il segno ovunque ci si trovi. Il look si sviluppa intorno ai capi di punta, Mountain Bib e Transvers Jacket, e viene completato dalla tracolla Base Camp Tote Bag, dal cappellino Fleeski Bucket e dalle scarpe Vectiv Taraval Tech.

Le immagini della nuova capsule collection

