Antony Morato campagna primavera estate 2023: Unity, il video

Antony Morato campagna primavera estate 2023: sono i valori di unità e di unicità alla base della filosofia delle collezioni Antony Morato ed espressi nel concetto di “Unity” a ispirare la nuova campagna per la stagione primavera estate 2023, realizzata dall’obiettivo di Javier Biosca.

Antony Morato campagna primavera estate 2023: il video

La campagna si sviluppa su tre soggetti, dedicati ad altrettante dimensioni della collezione: il mondo “Fashion”, presenta capi ed outfit ispirati alle tendenze di stagione che evidenziano lo stile eclettico delle collezioni Antony Morato; il mondo “Suits”, racchiude gli abiti formali interpretati dal brand, con silhouettes slim e colori bold come il blu indaco, il celeste, il verde salvia. Infine il “Denim”: una celebrazione dell’iconico jeans, in cui i differenti fit sono sottolineati dall’accostamento alle semplici t-shirt bianche in un look essential indossato dai soggetti a piedi nudi.

Le immagini della campagna rappresentano gruppi di uomini ritratti su fondo bianco, protagonisti di varie etnie tra cui è immediato percepire una forte interazione: scene dinamiche che sottolineano un concetto maschile internazionale, complesso nella sua diversità ma molto definito nel suo spirito di appartenenza e di condivisione degli stessi valori. Per questi protagonisti contemporanei il gruppo diventa la dimensione naturale di esperienza e di espressione perché non cancella il singolo ma al contrario lo esalta.

Sono uomini sicuri, curiosi, metropolitani, con un proprio carattere e radici uniche e particolari che nel gruppo riconoscono uno stesso sentire, gli stessi riferimenti culturali e la stessa disinvoltura nell’esprimere la propria personalità, che emerge spontanea e decisa.

I piani delle immagini cambiano, stringendosi o allargandosi sui protagonisti, ribadendo un’idea di dinamismo e collettività moderna in cui l’individualità trova il suo senso compiuto nell’unità di gruppo. Il lemma “Unity” viene ribadito come payoff di ogni immagine, con un font ispirato all’arte urbana e ai graffiti, codici propri delle generazioni a cui la campagna e la collezione sono dedicate.

