New Era Neon Pack 2023: la nuova collezione ispirata alle luci neon

New Era Neon Pack 2023: il brand illumina il nuovo anno con la sua collezione ispirata alle luci neon che riprende alcuni loghi di squadre dell’NBA rielaborati per l’occasione. Il Neon Pack comprende bomber, felpe con il cappuccio, joggers e t-shirt, oltre all’iconico 9Fifty con chiusura a scatto regolabile sul retro.

LA Lakers, Chicago Bulls e Brooklyn Nets occupano il frontino del 9Fifty con i rispettivi loghi che brillano al centro del frontino su uno sfondo nero. Il logo a bandiera di New Era è posizionato a sinistra ed è realizzato nei colori che contraddistinguono le squadre.

Ogni bomber presenta, davanti e dietro, una stampa collage all-over con i loghi di alcune squadre dell’NBA, realizzati in colori vivaci che richiamano le insegne al neon. Tra i loghi figurano quello dei New York Knicks e dei Boston Celtics nei colori ufficiali, ma con un effetto sfumato lucido. Invece la felpa con il cappuccio e i joggers presentano sul davanti solo lo stemma dei Chicago Bulls in versione grande.

New Era Neon Pack 2023: le immagini della nuova collezione

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.