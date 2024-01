E così ancora una volta Tesla dimostra una certa superiorità tecnologica, anche a fronte di un richiamo piuttosto importante di 1,6 milioni di auto elettriche in Cina. Si tratta dei modelli S e X importati e i modelli 3 e Y prodotti in Cina tra l’agosto 2014 ed il 20 dicembre 2023 e includono quasi tutte le auto che Tesla ha venduto in Cina.

I motivi dei richiamo sono due. Il primo, che riguarda 7.538 auto, è relativo ad un problema della logica di sblocco delle porte. In caso di incidente, il blocco della porta sul lato non coinvolto nell’impatto potrebbe lasciare la porta sbloccata e rappresentando un pericolo per la sicurezza.

Il secondo motivo per il richiamo riguarda 1.610.105 auto. Secondo l’ente regolatore cinese, quando è attivata la funzione di sterzo assistito automatico, il conducente potrebbe fare un uso errato della funzione di assistenza alla guida combinata di livello 2, aumentando il rischio di collisione del veicolo e rappresentando rischi per la sicurezza.

Tutto risolto con agli aggiornamenti OTA

In questo caso però niente campagna di richiamo con file ed appuntamenti in officina. In entrambe i casi i problemi verranno risolti semplicemente con un aggiornamento software over-the-air (OTA) per impedire che il blocco della porta si sganci durante una collisione del veicolo.

I proprietari possono completare l’aggiornamento software senza recarsi presso i centri di assistenza. Ed in ogni caso, per chi non ha la possibilità di scaricare il software, ovviamente Tesla contatterà i proprietari e procederà con l’aggiornamento software gratuitamente in negozio.

—–

—–

Copyright Image: Sinergon LTD