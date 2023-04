La LiveWire S2 Del Mar sarà l’Harley-Davidson più economica.

Arriva un altro modello LiveWire, con la LiveWire S2 Del Mar pronta a fare il suo debutto nei concessionari quest’estate dopo l’anteprima della scorsa estate. Le consegne della moto elettrica inizieranno a luglio negli Stati Uniti, dove il prezzo base della LiveWire S2 Del Mar sarà di $15.499, con la possibilità di prenotare il veicolo con un anticipo di $100. Arriverà anche in Europa ma, da quello che sappiamo, al momento non in Italia.

Attualmente, sia le moto elettriche sia le auto elettriche hanno il problema del prezzo troppo alto. E’ inutile girarci intorno: costano semplicemente troppo rispetto alle moto a benzina. C’è da dire che in questo caso siamo stati colpiti dalla scelta di proporre un prezzo che è quasi la metà rispetto a quello della Harley-Davidson LiveWire, che costava quasi $30.000 al momento del suo lancio nel 2019.

Ovviamente la LiveWire S2 Del Mar, molto più economica, avrà caratteristiche inferiori rispetto alla H-D LiveWire, così come alla LiveWire One. Secondo quanto riportato da Cycle World, la Del Mar non è dotata di ricarica rapida DC, ma è comunque possibile caricarla dal 20 all’80% in 75 minuti utilizzando un caricabatterie di Livello 2. Con 195 kg di peso, l’autonomia sarebbe di circa 180 km, con 249 Nm coppia massima ed accelerazione sullo 0-100 km/h in 3,1 secondi. Numeri assolutamente non confermati ma verosimili.

I più attenti avranno notato che si tratta della seconda moto a marchio LiveWire dopo che Harley-Davidson ha deciso di separare il settore delle moto elettriche rispetto a quello delle classiche H-D che tutti conosciamo. Dividere i due comparti è sicuramente un’ottima idea, perchè da una parte rassicura tutti gli appassionati delle bicilindriche sul fatto che il DNA delle moto rimarrà quello, dall’altra la casa di Milwaukee si assicura un futuro nel mondo dell’elettrico.

Vedremo nei prossimi mesi se la mossa è azzeccata o meno.

