Quanto costano e dove acquistare i biglietti per Motor Bike Expo 2024 Verona, come arrivare con i mezzi pubblici e dove parcheggiare.

Motor Bike Expo 2024: i biglietti si comprano online per la manifestazione dal 19 al 21 Gennaio. Tanti gli appuntamenti in programma. Vediamo allora le informazioni utili per tutti gli appassionati che vogliono recarsi a Verona.

Gli orari

Il Motor Bike Expo 2024 si terrà come sempre presso il centro fieristico di Veronafiere. Qui sotto il riepilogo degli orari delle singole giornate:

VENERDÌ 19: 9.00 : 19.00

SABATO 20: 9.00 : 19.00

DOMENICA 21: 9.00 : 19.00

I cani possono accedere in Fiera, se di piccola taglia è sufficiente il guinzaglio, altrimenti è necessaria anche la museruola.

Motor Bike Expo 2024: biglietti e tariffe, dove acquistarli

Il prezzo del biglietto per il Motor Bike Expo intero online giornaliero è di 21 € + diritti di prevendita + commissione = totale 23,00 €. I biglietti possono essere acquistati online su Ticket One o su Vivaticket.



Per chi invece preferisce il metodo tradizionale, le casse dove acquistare il biglietto per Motor Bike Expo si trovano nei pressi dei tre ingressi della manifestazione: Cangrande, Re Teodorico e San Zeno.

Biglietto ridotto

Biglietto ridotto a 16 euro da ritirare alle casse per:

– tesserati FIM, H.O.G. e VESPA CLUB ITALIA Italia

– minori dai 6 ai 17 anni

– persone con più di 65 anni

– disabili con percentuale di invalidità tra il 40% e il 79%

– accompagnatori di persone con disabilità oltre l’80% se previsto nella documentazione di legge

– gruppi composti da un minimo di 30 persone

– forze dell’ordine

Ingresso gratuito

Ingresso gratuito per:

– minori fino a 5 anni

– persone con disabilità oltre l’80%

– forze dell’ordine in servizio

Motor Bike Expo Verona: come arrivare

Motor Bike Expo 2024 a Veronafiere, indirizzo: Viale del Lavoro 8 37135 Verona.

Per chi arriva in auto o in moto, le autostrade di riferimento sono:

Autostrada A22 MODENA-BRENNERO : uscire a Verona Nord, percorrere la Tangenziale Sud in direzione Vicenza e dirigersi verso Verona, uscita n.6 Alpo, seguire le indicazioni per “Fiera”; distanza: 7 Km

: uscire a Verona Nord, percorrere la Tangenziale Sud in direzione Vicenza e dirigersi verso Verona, uscita n.6 Alpo, seguire le indicazioni per “Fiera”; distanza: 7 Km Autostrada A4 MILANO-VENEZIA: uscita Verona Sud, seguire le indicazioni per “Fiera”; distanza: 1 Km

Per chi arriva in autobus: utilizzare la linea 21 – fermata di Via Agricoltura, oppure la linea 22 – fermata di Viale del Lavoro

Per chi arriva in treno: scendere alla stazione di Verona Porta Nuova. Veronafiere dista dalla stazione circa 500 metri e si può raggiungere a piedi utilizzando il sottopasso.

Il servizio Taxi è fornito Radio taxi Verona, il cui centralino risponde al numero +39 045 532666, H24 anche festivi

Motor Bike Expo Verona 2024: i parcheggi

Parcheggio Moto

L’ingresso in fiera gratuito per chi arriva in moto è “Porta C”, che si trova in via Silvestrini. Qui sarà necessario esibire il proprio ticket in formato digitale o cartaceo in formula “Print @ Home”. Il parcheggio sarà aperto per l’intera durata della manifestazione e sarà disponibile fino ad esaurimento posti.

Parcheggi auto

I parcheggi per chi arriva in auto, o comunque nel caso dovesse essere esaurito il Parcheggo di Porta C per Motor Bike Expo sono:

Parcheggio P3 : ingresso Viale del Lavoro

: ingresso Viale del Lavoro Parcheggio P7 : ingresso Re Teodorico Viale dell’Industria

: ingresso Re Teodorico Viale dell’Industria Parcheggio multipiano: Viale dell’Industria

Sono inoltre disponibili i parcheggi gratuiti ed a pagamento come indicato sul sito del Comune di Verona.

Motor Bike Expo Verona 2024: ristoranti e bar Veronafiere

Ristorante e Self Service – primo piano Centroservizi Arena, padd. 6/7

Bar e Tavola Calda – Centroservizi Castelvecchio, padd. 2/3

Bar – secondo piano Palaexpo

Bar Ristoro – piano terra Palaexpo

Bar – Centrocongressi Palaexpo

Snack Bar – piano terra Centroservizi delle Erbe, padd. 4/5

Snack Bar e caffetteria – Centroservizi Arena, padd. 6/7

Bar Tavola Calda – Area D

Tavola Calda – primo piano, pad. 9

Ristorante e Self Service – primo piano Centroservizi delle Erbe, padd. 4/5

Snack Bar – Centroservizi Bra, padd. 9/10

Snack Bar – piano terra Palazzo Uffici

Snack Bar – piano terra Centroservizi dei Signori, padd. 11/12

Ristorante Self Service – primo piano Centroservizi dei Signori, padd. 11/12

Motor Bike Expo Verona 2024: wifi gratuito

La rete di riferimento (SSID) è la VeronaFiere_Free con chiave WPA: veronafiere

ogni singolo account corrispondente a una coppia di login/password dà diritto di accesso da un solo dispositivo per volta.

L’account può essere utilizzato su un altro dispositivo se prima viene effettuato il logout dal precedente. Per effettuare il logout accedere all’indirizzo: http://logout.veronafiere.it

per consentire il più ampio utilizzo sono presenti dei limiti sulla banda massima per connessione, il livello del segnale non è garantito, la banda Internet a disposizione varia secondo le necessità e le manifestazioni condivisa tra le diverse reti

