Tesla offre ricarica illimitata a 30 dollari al mese

Tesla ha annunciato che presto lancerà un nuovo piano di ricarica notturna illimitata per 30 dollari al mese nell’ambito della sua attività di vendita di energia “Tesla Electric”.

Sostanzialmente Tesla Electric è un fornitore che acquista e vende attivamente e automaticamente elettricità per i proprietari di Tesla Powerwall, con una sorta di cuscinetto contro i picchi di prezzo. Fino ad oggi le offerte erano riservate ai possessori di Powerwall in Texas, con piani di espansione in altri Stati.

Solo 30 dollari grazie al vento

L’offerta di ricarica elettrica domestica notturna illimitata a 30 dollari al mese, sarà disponibile anche per i non possessori di Tesla Powerwall nell’ottica di abbassare i costi di esercizio delle auto elettriche.

Ma c’è di più, perchè una tariffa così competitiva è possibile grazie all’eolico. A dichiararlo è stato Drew Baglino, vicepresidente senior del dipartimento di ingegneria di Tesla. Secondo Baglino

Possiamo farlo è che il Texas è ricco di vento. E in Texas il vento soffia di notte.

Le aziende di energia elettrica hanno infatti un surplus di energia durante la notte per la minore domanda. Ma a differenza dell’idroelettrico, con l’acqua che viene ripompata nei bacini idrici, con l’eolico ovviamente non c’è modo di stoccare in qualche modo l’energia.

Grazie a contratti particolari con i produttori, questo permette a Tesla di offrire la tariffa da 30 dollari al mese, per la sola ricarica notturna.

Ma agli americani conviene?

Se in Italia faremmo salti mortali per una tariffa del genere, c’è da dire che l’attuale tariffa fissa a 36 mesi senza a Houston è di 11 centesimi di dollaro al kwh. Secondo i calcoli di Electrek è necessario guidare più di 1.500 km al mese per raggiungere il pareggio, supponendo che il piano offerto da Tesla per il resto della giornata sia di 11 centesimi.

C’è da dire che sicuramente un costo così basso incentiva sicuramente gli automobilisti a ricaricare di notte, riducendo così il carico della ricarica dei veicoli elettrici durante il giorno. E, ovviamente, la tariffa forfettaria potrebbe far decidere a molti di passare definitivamente alle auto elettriche.

