Le prime immagini della nuova Tesla Model Y Juniper

Le ultime foto spia della Tesla Model Y Juniper svelano alcune caratteristiche del nuovo design, più moderno e scenografico

Che la Tesla Model Y sia stata un successo sin dal lancio è indubbio: lo dimostrano i dati, che la vedono sempre al primo posto tra le auto elettriche più vendute, anche in Italia, ma che l’hanno vista anche come auto più venduta al mondo in generale. A cinque anni dalla presentazione, proprio come la Model 3, è previsto un restyling noto come Tesla Model Y Juniper, che dovrebbe riprendere il design della sorella a ruote basse Model 3, ma introdurre anche altre novità.

Recentemente, nuovi scatti spia hanno svelato dettagli interessanti su questa versione aggiornata, alimentando l’attesa per il suo arrivo soprattutto perché, come sempre, Tesla non ha anticipato nulla ed Elon Musk parla di arrivo non prima del 2025.

Le nuove foto spia della Tesla Model Y Juniper

Un utente su Reddit ha pubblicato due foto inedite della Model Y Juniper, che sono state prontamente rimosse ma, come spesso accade, sono rimaste disponibili sul web. Questi scatti mostrano un prototipo camuffato, offrendo uno sguardo ravvicinato a alcune delle modifiche estetiche e funzionali previste.

Il primo scatto, risalente all’inizio di luglio, rivela una parte posteriore completamente ridisegnata. Le nuove luci posteriori si distinguono per una striscia luminosa rossa che attraversa l’intera larghezza della vettura, illuminando il nuovo logo Tesla.

A differenza del modello attuale, che presenta il tradizionale “T”, questa nuova configurazione sembra portare una scritta “Tesla” retroilluminata, conferendo un tocco di modernità ed eleganza. Riprende insomma lo stesso layout più minimal della nuova Model 3, ma lo evolve con una proposta più scenografica.

Il secondo scatto fornisce un’anteprima degli interni, mostrando dettagli come l’illuminazione ambientale che corre lungo il cruscotto e le portiere, creando un’atmosfera sofisticata e accogliente. I sedili presentano fori per la ventilazione, una caratteristica che migliorerà il comfort durante i viaggi. Questi elementi ricordano da vicino gli interni della recentemente aggiornata Tesla Model 3, suggerendo una coerenza nel linguaggio di design della casa automobilistica.

Sebbene le immagini disponibili non mostrino la parte anteriore del veicolo, ci sono speculazioni che suggeriscono che la Model Y Juniper potrebbe adottare nuovi fari, simili a quelli visti sulla nuova Model 3. Questo potrebbe includere un design più sottile e tecnologicamente avanzato, in linea con l’evoluzione stilistica di Tesla.