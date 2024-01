Ecco il costo della Tesla Model 3 con gli incentivi auto, nella versione a trazione posteriore e con 513 km di autonomia.

Tesla Model 3 è il secondo modello di Tesla a beneficiare degli incentivi auto 2024 dopo la Tesla Model Y. Se Model S e Model X sono troppo costose per avvicinarsi ai bonus, i modelli più popolari nei prossimi mesi saranno agevolati dagli sconti che il Governo ha appena varato.

Anche la Model 3, non a caso, è una delle auto elettriche più vendute. Ecco quanto costa con gli incentivi auto statali appena entrati in vigore.

Quanto costa la Tesla Model 3 con gli incentivi

Il modello in questione è la Tesla Model 3 a trazione posteriore e un’autonomia di 513 km, che ha un listino di 42.490 euro, al di sotto quindi della soglia dei 42.700 euro che costituisce il tetto massimo per accedere al bonus. Dunque, con gli incentivi auto, si scende rispettivamente a 39.490 euro senza rottamazione e a 37.490 euro con rottamazione di un’auto usata da Euro 0 a Euro 4.

Occhio però alle versioni: non tutte le Tesla Model 3 beneficiano del bonus: la Tesla Model 3 Dual Motor All Wheel Drive Long Range, che ha un prezzo di 49.990 euro, non rientra nella fascia degli incentivi.

Come funziona l’Ecobonus auto

Gli incentivi auto per il 2024 mantengono la stessa struttura degli anni precedenti, in particolare del 2023. Le agevolazioni sono suddivise in tre fasce basate sulle emissioni di CO2: da 0 a 20 g/km, da 21 a 60 g/km e da 61 a 135 g/km.

Le vetture a emissioni zero, come la Model 3 e altri veicoli completamente elettrici, rientrano nella prima fascia, beneficiando degli incentivi più elevati. Per questa categoria, i bonus ammontano a 5000 euro in caso di rottamazione, mentre senza rottamazione si ricevono comunque 3000 euro.

Nella fascia successiva, con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km, gli incentivi scendono a 4000 euro con rottamazione e a 2000 euro senza. Le vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km ricevono incentivi inferiori, con un bonus di 2000 euro solamente in caso di rottamazione.

