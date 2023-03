Il volante Tesla “yoke” è un flop, il retrofit rotondo va a ruba

Il volante “yoke” montato sulle Tesla Model S e Model X al posto di quello tradizionale è andato talmente male che la casa automobilistica ha dovuto fare marcia indietro e reintrodurre il volante rotondo. E’ ancora possibile averlo come optional, ma ormai sono chiari a tutti i problemi con il raggio di sterzata.

E chi ha comprato una Model S o una Model X in precedenza? Niente paura, perchè a metà marzo Tesla ha lanciato il Model S/X Steering Wheel Retrofit per le auto vendute con il volante “yoke”. Ovviamente ogni cosa ha un prezzo, ma per chi ha speso più di 100.000 dollari per l’auto, 700 dollari installazione inclusa non è neanche tanto.

Come sempre, da una parte c’è chi ha una vera e propria venerazione per Tesla ed Elon Musk, e non ammette che lo yoke non sia adatto all’uso comune. Voci talmente insistenti, quelle dei fan boy, che inizialmente il retrofit doveva essere un fiasco.

Invece, non solo i clienti Tesla hanno comprato il retrofit, ma il controverso accessorio è andato esaurito meno di una settimana dopo l’inizio delle vendite. Probabilmente è stato uno degli articoli di maggior successo del Tesla Shop, anche se i fan boy dicono che sia esaurito solo perchè c’erano pochi pezzi disponibili.

Apparently the Model S/X yoke to round retrofit is so popular it has now sold out. ?? pic.twitter.com/tYrWNYGH1c — Kim Java (@ItsKimJava) March 23, 2023

A questo punto chi ha ragione? Yoke fan boy o chi ha comprato il volante tondo? Voi cosa ne dite?

