Tesla Model Y: quanto costa con gli incentivi?

Ecco quanto costa la Tesla Model Y con gli incentivi auto statali nella versione a trazione posteriore.

Tesla Model Y è l’auto elettrica più venduta in Italia nel 2023 e, in generale, l’auto più venduta in Europa lo scorso anno. Un modello che, oltre a conquistare questi primati, da qualche giorno è acquistabile con gli incentivi auto varati dal Governo.

La Casa americana, infatti, ha tagliato il prezzo in modo da rispettare la soglia di listino dell’ecobonus. Ecco quanto costa il Suv di medie dimensioni, ultima creatura di Elon Musk.

Quanto costa la Tesla Model Y con gli incentivi

Anche la Tesla Model Y può usufruire dell’ecobonus, visto che il suo prezzo di listino di partenza è 42.690 euro e il tetto massimo di listino per accedere all’incentivo è 42.700 euro, Iva inclusa.

L’elettrica di Palo Alto, che appartiene alla fascia di emissioni da 0 a 120 g/km, con gli incentivi è acquistabile a 39.690 euro, senza rottamazione, e a 37.690 euro, rottamando un’auto usata da Euro 1 a Euro 4.

Stiamo parlando della versione a trazione posteriore, ovvero quella base, che offre un’autonomia di 455 km ed è la Tesla più economica sul mercato. Le sue dimensioni, 4,75 x 1,92 x 1,62 metri, sono comunque considerevoli, così come anche le prestazioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e una velocità massima di 217 km/h.

Come funzionano gli incentivi auto

Gli incentivi auto 2024 funzionano esattamente come quelli del 2023: ovvero prevedono sconti per tre fasce, da 0 a 20 g/km, quella della Tesla Model Y e delle altre elettriche, quella da 21 a 60 g/km, e quella da 61 a 135 g/km.

I bonus per le auto elettriche sono di 5000 euro in caso di rottamazione e di 3000 euro senza rottamazione. Nella fascia superiore gli incentivi scendono rispettivamente a 4000 e 2000 euro, mentre per le termiche ci sono soltanto 2000 euro con rottamazione.

Copyright Image: Sinergon LTD