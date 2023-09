Tesla Model 3 2023: ora fino a 678 km di autonomia da 42.290 €

Attesissima, è arrivata la Tesla Model 3 2023, restyling del modello più economico del marchio californiano che evolve in tutto, da un design finalmente più armonioso, a interni più tecnologici, oltre a un aggiornamento importante della batteria.

Più di un restyling, con autonomia sempre superiore ai 500 km e fino a 678 km nella configurazione massima. Non cambiano, invece, i prezzi: 42.490 € per la Tesla Model 3 303 a trazione posteriore con 554 km di autonomia che, da sito, scendono a 40.478 € chiavi in mano. 49.990 € per la Tesla Model 3 2023 Long Range a trazione integrale. Già ordinabile, le prime consegne sono previste a fine ottobre.

Tesla Model 3 2023, il design migliora e di molto

Si sono concentrati tutti all’anteriore gli sforzi per cambiare il design della Tesla Model 3 2023, quello stesso anteriore più volte criticato. E, infatti, è ora più armonioso ed elegante, meglio integrato con il resto della carrozzeria. Fari più piccoli e sottili, aerodinamica migliorata e un aspetto sicuramente più premium già all’esterno.

Dietro, modifiche minimal: i fari mantengono il ricordo della forma originaria, ma sono ora sottili, mentre più pronunciata è la nervatura del portellone del bagagliaio con la scritta Tesla a caratteri distanziati.

Per la prima volta, inoltre, la vettura dispone di un estrattore nero nella parte inferiore dei paraurti.

Ci sono anche nuovi colori: Ultra Rosso e Grigio Stealth, entrambi nella foto di copertina, così come la nuova coppia cerchi-pneumatici più aerodinamici per ridurre la rumorosità e mantenere alta l’autonomia.

Anche gli interni sono migliorati tenendo conto delle critiche relative alla qualità. Ora ci sono materiali migliori come l’alluminio e tessuti di maggiore qualità, e l’insonorizzazione è anch’essa migliorata grazie a nuove guarnizioni, vetri acustici e materiali insonorizzanti.

Completamente riprogettata la console centrale, anch’essa rivestita in alluminio: ora gode, oltre al solito grande display touch da 15,4”, di più ampi vani porta oggetto e doppia base per la ricarica wireless dello smartphone. Ci sono tre prese USB-C, due anteriori e una posteriore, da 65 Watt, e funzione Smart Shift che sceglie in automatico la direzione di guida corretta per iniziare il viaggio, ereditata dalle nuove Model S e X.

Nuovo il display da 8” per i passegeri posteriori che integra clima e intrattenimento, e nuovo anche il sistema audio a 9 o 17 altoparlanti con supporto nativo a Spotify, Apple Music e Tidal.

Prestazioni aggiornate

Non ci sono ancora dettagli sul motore, che però dovrebbe rimanere invariato. Cambia la lunghezza, 3 cm in più rispetto al modello uscente, cosa che porta a 4,72 metri la misura totale.

L’autonomia, invece, sale fino a 678 km per la Long Range con cerchi da 18”, che scendono a 629 km con cerchi optional da 19. La versione a trazione posteriore, invece, ha autonomia di 554 km con cerchi da 18” e di 513 km con cerchi da 19.

—–

