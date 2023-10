Honda N-Van elettrico: la keicar per le consegne cittadine

Honda ha annunciato una versione elettrificata da 210 km della keycar Honda N-Van, nell’ambito dell’obiettivo della casa giapponese di vendere solo veicoli elettrici in Giappone entro il 2030.

L’Honda N-Van elettrico per uso commerciale leggero è perfettamente adatto per piccole consegne stop-and-go nelle aree urbane, specialmente nei momenti di traffico intenso, per le sue dimensioni compatte. C’è inoltre da dire che è stato ottimizzato per eguagliare le prestazioni in accelerazione del modello N-Van turbo già esistente.

Le tecnologie di assistenza alla guida, come il riconoscimento dei segnali stradali, la funzione di mantenimento della corsia, il controllo adattivo della velocità di crociera e i sensori di parcheggio sono inclusi come parte del pacchetto Honda Sensing. Dovrebbe anche essere il primo della sua categoria ad avere di serie airbag laterali per conducente e passeggero. Gli ingegneri Honda hanno anche aumentato le dimensioni dei dischi dei freni per un migliore controllo in discesa.

L’esterno incorpora materiali riciclati dai paraurti delle vecchie vetture Honda, mentre un pavimento piatto e basso con una sottile batteria montata sotto, combinato con un soffitto alto, crea all’interno un vano di carico ampio e di grande capacità.

Il sedile del passeggero e quelli posteriori possono essere abbattuti a filo con il pavimento per ospitare più carico. Non solo, perchè il montante centrale sul lato del passeggero è stato eliminato per consentire il carico delle merci tramite la porta del passeggero e la porta laterale scorrevole. Lo spazio posteriore misura 1,48 m di lunghezza con il divano posteriore abbattuto, 1,39 m di larghezza e 1,36 m di altezza. Complessivamente, Honda N-Van e: può trasportare fino a 300 kg.

Autonomia da 210 km

Honda punta a una percorrenza WLTC di 210 km per carica e ha posizionato la presa sul frontale per una facile utilizzazione. Il microvan elettrico è compatibile con i caricabatterie da 6 kW per una ricarica completa in circa 5 ore, ed è stata inclusa una presa di corrente esterna affinché la sua energia possa alimentare utensili ed elettrodomestici, o essere utilizzata come fonte di energia veicolo-casa in caso di emergenza. Il prototipo N-Van e: è in fase di test da giugno con la casa giapponese che prevede testarlo anche fuori dai confini nazionali per confermare le specifiche di prestazione prima del lancio. Se tutto andrà secondo i piani, la disponibilità in Giappone è prevista per la primavera del 2024 e sarà disponibile in tre configurazioni, incluso un modello da lavoro con tutti i sedili rimossi, tranne quello del conducente.

Come per le altre keicar, non è purtroppo prevista la commercializzazione in Europa.

