Tesla ha perso il record di auto con la maggior autonomia sul mercato

Tesla Model S non è più l'auto elettrica con maggiore autonomia sul mercato avendo perso il record ora detenuto da Lucid Air con 840 km.

Come avevamo anticipato, Lucid Motors ha consegnato le prime Lucid Air Dream Edition ai clienti durante l’evento California Dream Deliveries Lucid. Un’auto elettrica da 169.000 dollari la Air Dream Edition, costruita in soli 520 esemplari.

Perchè proprio 520 Lucid Air? Perchè sono le 520 miglia, ovvero 840 km, di autonomia massima secondo la stima della US Environmental Protection Agency che ha pubblicato i dati. Si tratta in pratica di circa 150 km in più di autonomia rispetto alla Tesla Model S. E qui il riferimento ci sta tutto, perché come abbiamo detto Lucid vuole essere l’arcirivale di Tesla. E, giusto per non farsi smentire, ecco un fotogramma di un video che abbiamo rintracciato in rete. Sotto al cofano ai clienti veniva regalato qualche gadget, ma soprattutto una rivista aperta alla pagina “Elon’s Nightmare?“.

Ora che le consegne sono iniziate, Lucid Air è ufficialmente l’auto elettrica con maggiore autonomia sul mercato. Non male, anche perchè per Tesla avere tanta autonomia rispetto alla concorrenza è sempre stato un vanto. Fino all’arrivo di Lucid, quattro modelli di Tesla si classificavano tra i primi quattro veicoli elettrici con la maggiore autonomia. Per dare l’idea, se la Model S raggiunge i 650 km km, l’auto elettrica migliore non Tesla in termini di autonomia è la Ford Mustang Mach-E California Route 1, secondo l’EPA ne percorrerebbe “solo” 490.

Il segreto di Lucid non sarebbe tanto nelle batterie e nella loro capacità, caratteristiche nelle quali ci si sono buttati tutto a capofitto, ma invece in una estrema ottimizzazione dell’efficienza in tutta l’auto. Se il “trucco” è tutto qui, c’è da pensare che le autonomie attuali possano aumentare in maniera sensibile nei prossimi anni, soprattutto per quei gruppi automobilistici che sono veri e propri colossi, in grado di mettere in campo investimenti sia in termini economici sia in termini di personale che la piccola Lucid Motors in questo momento non può permettersi.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.