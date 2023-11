Il nuovo Bell & Ross BR-X5 Green Lum trae come sempre la sua ispirazione dalla strumentazione aeronautica. Lanciati nel 2017, tutti gli orologi nella collezione Lum esplorano le possibilità offerte dalla luminescenza, donando luminosità e massima leggibilità, di giorno come di

notte.

Avendo usato la Super-LumiNova per i numeri, gli indici, le lancette e il quadrante su esemplari precedenti, ora Bell & Ross va ancora oltre con il BR-X5 Green Lum e il suo materiale composito innovativo: LM3D. La più grossa sfida per questo nuovo approccio? Unire l’innovazione con il materiale fotoluminescente e il design di alta gamma nella linea BR-X5.

Bell & Ross BR-X5 Green Lum: caratteristiche

Bell & Ross ha quindi scelto di fare un ulteriore passo in avanti ed esplorare una nuova strada di espressione creativa. Su questo nuovo orologio, è la cassa da 41mm che si illumina al buio in un modo spettacolare, grazie ad un composito appositamente sviluppato per Bell & Ross: LM3D.

Per la struttura di questa nuova versione del BR-X5, la leggerezza viene prima di tutto sulla cassa multicomponente, che alterna LM3D e titanio DLC nero micropallinato grado 2, in un assemblaggio multistrato.

Tagliata da un blocco di titanio grado 2 rivestito in DLC, la cassa che ospita il meccanismo è inserita tra due scudi realizzati in un materiale composito fotoluminescente, LM3D, costituito da fibre di quarzo che diffondono una potente luminescenza verde. Al buio, l’intera cassa si illumina, evidenziando le indicazioni del quadrante: ore, minuti, secondi, data e riserva di carica.

Oltre alla sua funzione orologiera, con questa innovazione, il nuovo BR-X5 Green Lum, prodotto in serie limitata di 500 esemplari, è un’opera d’arte concettuale unica nel suo genere.

