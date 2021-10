I primi modelli di Lucid Air saranno consegnati ai clienti il 30 Ottobre durante il Dream Delivery, nelle due varianti Performance e Range.

Lucid Motors sta per raggiungere un importante traguardo. Quasi cinque anni dopo aver svelato il primo prototipo ha annunciato che inizierà a consegnare le prime Lucid Air ai clienti il 30 ottobre.

Costruita in Arizona, Lucid Air è un’auto elettrica da più di 800 km di autonomia progettata per fare concorrenza a Tesla. Tenendo presente questo, è facile capire perché le prime consegne sono state pensate come un vero e proprio evento. Dream Delivery sarà praticamente un party durante il quale a cui i clienti in fila indiana saranno accompagnati a ricevere i modelli del primo lotto. Dirigenti e ingegneri parteciperanno ovviamente alla festa per mostrare ai nuovi proprietari di cosa è capace la nuova berlina in termini di guida, maneggevolezza e prestazioni. Tutto bello, se non fosse per il fatto che al momento ancora non si sa quante auto saranno consegnate durante il Dream Delivery stesso.

Nel settembre 2021, Lucid ha comunicato che le prenotazioni arrivate sono circa 13.000. Si tratta di un numero piccolissimo per quanto riguarda un costruttore di auto, ma che dal punto di vista della casa automobilistica in start-up è un buon inizio. In fin dei conti fino ad oggi non esiste alcun modello su strada, ed a pensarci bene è la prima volta che l’impianto di produzione è entrato in funzione.

Lucid prevede di consegnare complessivamente 520 esemplari di Air Dream Edition prima di rivolgere la propria attenzione a varianti più economiche e meno potenti. Gli acquirenti della Dream Edition avranno due varianti tra cui scegliere, chiamate rispettivamente Performance e Range. Ognuna di esse fa esattamente ciò che il nome suggerisce: una pone un grande accento sulle prestazioni e l’altra dà la priorità all’autonomia. I clienti in attesa di un modello Grand Touring riceveranno la propria auto dopo che ogni Dream Edition sarà stata consegnata, mentre i modelli Touring e Pure saranno consegnati nel corso del 2022.

Si parla già del futuro, con l’annuncio dello sbarco in Europa nel 2022. Per il 2023 invece il primo crossover, che dovrebbe offrire circa 650 km di autonomia massima.

