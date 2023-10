Axiom Space e Prada: insieme per le nuove tute spaziali della Nasa

Axiom Space e Prada è la prima rivoluzionaria partnership fra un’azienda aerospaziale commerciale e un marchio di lusso italiano. Il leader del settore spaziale e ideatore della prima stazione orbitale commerciale, annuncia la collaborazione con Prada per le nuove tute della Nasa destinate alla missione lunare Artemis III.

La missione, prevista per il 2025, sarà il primo sbarco sulla Luna con equipaggio dai tempi di Apollo 17, che risale al dicembre 1972, ma sarà anche il primo a portare una donna su questo satellite.

Durante l’intera progettazione, i team di Prada e di Axiom Space lavoreranno fianco a fianco per sviluppare soluzioni innovative in termini di materiali e di design in grado sia di fornire protezione sia di rispondere alle sfide di un ambiente unico come quello lunare.

Dalla costante visione avanguardista di Prada è scaturito un inedito desiderio di avventura verso nuovi orizzonti: lo spazio, ha dichiarato Lorenzo Bertelli, Direttore Marketing del Gruppo Prada. È un onore per noi far parte di questa missione con Axiom Space. Nella tuta spaziale per l’era Artemis confluiranno i decenni di sperimentazione, studio di tecnologie all’avanguardia e know-how nel campo del design raccolti fin dagli anni Novanta, quando Luna Rossa partecipò all’America’s Cup. È una celebrazione della creatività e dell’innovazione nel progresso della civiltà.

La tuta AxEMU fornirà agli astronauti potenzialità ancor più avanzate per esplorare lo spazio, offrendo al contempo alla Nasa la possibilità di sfruttare i sistemi commercialmente sviluppati e di cui l’essere umano ha bisogno per accedere, vivere e lavorare sulla Luna e intorno ad essa.

Le tute sono un’evoluzione del modello Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) della Nasa e sono pensate per garantire una maggiore flessibilità e protezione in un ambiente ostile, oltre a essere dotate di strumenti specializzati per l’esplorazione e per le attività scientifiche. Grazie alle tecnologie applicate e al design innovativo, consentiranno inoltre di ampliare il raggio delle esplorazioni lunari come mai prima d’ora.

Lo sviluppo di queste tute di nuova generazione è una tappa significativa nella scoperta dello spazio, che permetterà di conoscere più a fondo la Luna, il sistema solare, e molto altro.

