Luna Rossa Prada Pirelli Coppa America 2024: l’America’s Cup è alle porte e, dopo mesi di preparazione e allenamenti con i capi in lana Merino altamente performanti, il team Luna Rossa Prada Pirelli ha gareggiato durante l’attesissima Regata Preliminare a Vilanova, in Spagna.

Nell’ultima giornata a Vilanova, sono state disputate tre regate di flotta, seguite da un “Grand Finale” a Match Race tra i primi due team in classifica – Emirates Team New Zealand e NYYC American Magic – vinto dalla squadra USA.

Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli ha commentato: Chiudiamo questa regata non soddisfatti dell’esito finale, anche se sapevamo che sarebbe stata dura. Quello che alla fine ha determinato il risultato sono state delle brutte partenze. Adesso torniamo a casa e analizzeremo quello che è successo attraverso vari debrief per arrivare a Gedda il più prearati possibile e raggiungere risultati all’altezza del team.

The Woolmark Company supporta il team Luna Rossa Prada Pirelli in qualità di partner tecnico, co-sviluppando le divise da allenamento per il team velico realizzate in lana Merino ad alte prestazioni. Con un focus sulle performance tecniche e l’ulteriore beneficio di proteggere l’oceano, la lana Merino si rivela l’added element – l’elemento aggiunto – per Luna Rossa Prada Pirelli.

Le nuove uniformi tecniche da allenamento in lana Merino comprendono t-shirt, felpe con cappuccio, pantaloncini, leggings, una tuta da ciclismo, una giacca impermeabile e una rivoluzionaria giacca a vento ultraleggera. Quest’ultima, con soli 60 gsm, è resa antivento grazie alla densità della trama mentre la presenza al 55% di lana Merino ne garantisce una traspirabilità superiore.

Questa partnership consolida ulteriormente il forte legame tra il mondo dello sport e la fibra ad alte prestazioni più originale al mondo: la lana Merino. Giunta alla 37^ edizione, l’America’s Cup è il trofeo più antico della storia di questo sport, che vede la partecipazione delle imbarcazioni tecnologicamente più avanzate al mondo.

L’iconico logo Woolmark è sulla vela della Luna Rossa Prada Pirelli AC40 durante le prime due Regate Preliminari in Spagna e in Arabia Saudita. Il prossimo appuntamento è a Gedda dal 29 novembre al 2 dicembre 2023.

