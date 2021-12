Le 10 auto a GPL più vendute in Italia

Andiamo a vedere quali sono le auto più vendute in Italia a GPL econdo i dati forniti da UNRAE. Si tratta ovviamente di vetture che vengono conteggiate e che vanno a far numero nella classifica delle 50 auto più vendute in Italia, che ovviamente comprende anche benzina, diesel, metano ed elettrificate.

10 Auto a GPL più vendute in Italia

Nella classifica delle 10 auto a gpl vince a mani basse il gruppo Renault, che si prende tutti i primi quattro posti. Staccate Panda e Ypsilon, mentre dietro c’è un trio di Kia e poi Fiesta.

Il GPL rimane un’alimentazione interessante per gli italiani, che premiano il settore passando da un 6,8% ad un bel 7,3% rispetto al totale del mercato, surclassando le elettriche che nonostante gli incentivi e la pubblicità non superano il 4,4%

n. MARCA MODELLO gennaio/novembre 2021 2020 1 DACIA SANDERO 19.615 11.444 2 DACIA DUSTER 16.432 13.577 3 RENAULT CAPTUR 11.758 9.097 4 RENAULT CLIO 9.897 7.805 5 FIAT PANDA 7.983 10.149 6 LANCIA YPSILON 4.873 8.164 7 KIA SPORTAGE 3.827 3.067 8 KIA STONIC 3.597 3.846 9 KIA PICANTO 3.397 3.439 10 FORD FIESTA 2.543 4.445 altre 16.698 11.918

Dati GPL Novembre 2021

Qui sotto i dati di Novembre, che rispecchiano i dati complessivi dell’anno, ma con una sorpresa. Al 10° posto compare infatti DR che con la DR5 riesce ad entrare nella Top 10 del mese.

n. MARCA MODELLO novembre 2021 2020 1 DACIA DUSTER 2.170 1.671 2 DACIA SANDERO 1.944 3.022 3 RENAULT CLIO 1.012 1.096 4 RENAULT CAPTUR 891 2.004 5 FIAT PANDA 649 550 6 KIA SPORTAGE 398 271 7 LANCIA YPSILON 362 470 8 KIA STONIC 274 332 9 KIA PICANTO 267 126 10 DR DR5 209 67

