Quali sono i migliori giochi auto e moto su Apple Arcade? Ormai lo sappiamo: non più un’esclusiva delle console, i videogiochi presenti nei semplici store di applicazioni sono migliorati sia in giocabilità che in grafica. Se Windows ha già la sua lunga tradizione di videogiochi, in pratica gli stessi che si trovano sulle console, e se i migliori giochi da corsa su Android li abbiamo pubblicati qui, è il momento di vedere cosa si trova sullo store di Apple e su Apple Arcade, il servizio che l’azienda di Cupertino ha inaugurato mesi fa per entrare nel mondo dei videogame, e che contiene dei giochi semplici, progettati per girare su Mac, iPad e iPhone.

Chi è conoscitore del mondo dei videogiochi sa bene infatti che per un gamer “pro” i dispositivi Apple non sono da considerare, e che i PC gaming sono tutti con Windows, unico sistema operativo attualmente sviluppato per i videogiochi e sul quale gli sviluppatori costruiscono i loro prodotti.

Ma Apple ha da poco cambiato strategia, introducendo anche qualche chicca per i Mac acquistabile direttamente sullo store e che potrebbe far felice i giocatori improvvisati in questa quarantena o i giocatori occasionali come il sottoscritto. Apple Arcade che, invece, è disponibile per tutta la gamma di Cupertino, è una sorta di Netflix dei videogame, che quindi rende accessibili tutti i titoli mediante sottoscrizione di un abbonamento, con primo mese gratuito e i successivi a €4,99.