Polestar lancerà anche uno smartphone

Non solo auto: Polestar ha intenzione di lanciare anche uno smartphone top di gamma. Sarà realizzato da Meizu, marchio di smartphone cinese finito anch’esso nel portafoglio di aziende di Geely, e sarà di fascia alta. Oltre a competere con Samsung e, soprattutto, iPhone, secondo l’azienda svedese servirà a integrarsi meglio con le vetture.

Sicuramente l’idea viene dai piani alti di Geely, che vuole provare a competere anche in questo settore seguendo quanto fatto dalla compaesana Nio, anch’essa in procinto di lanciare uno smartphone.

Lo smartphone di Polestar sarà più minimal di iPhone?

Lo smartphone è stato annunciato da Polestar proprio al Salone di Monaco, unica novità presentata alla kermesse bavarese. Polestar del resto da subito non si è concentrata solo sulle auto, visto che ha una presenza importante anche per quanto riguarda i prodotti Cake, azienda svedese di scooter elettrici molto particolari.

L’arrivo del dispositivo mobile, però, è merito delle acquisizioni di Geely, che nell’ultimo anno hanno visto anche quella di Meizu, produttore di smartphone cinese mai troppo fortunato. Tale acquisizione ha, per esempio, permesso di riscrivere l’OS di infotainment di Lynk & Co, e il SUV 08 è stato il primo ad avere il software nuovo, Flyme, sempre per migliorare l’interoperabilità delle vetture, e pare che anche le Polestar vendute in Cina, dove Google e i suoi servizi non sono presenti, passeranno a Flyme.

Dal momento che Meizu ha sempre prodotto dispositivi di fascia media, e Geely invece punta sempre al premium come si nota da tutti i suoi marchi, l’uso del brand Polestar e dell’appeal che in pochi anni si è creata è sembrata una strategia ideale. E vista la cura al design delle auto, possiamo aspettarci che sarà uno smartphone Android molto ben costruito e dal design minimal e piacevole, in grado di rivaleggiare con il sempre amato iPhone.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha dichiarato che non puntano ai grandi numeri, ma che lo smartphone serve più a gestire al meglio ed espandere l’infotainment a bordo delle auto, del resto anch’esse dotate di software Google.

