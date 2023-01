La nuova Cake Aik è l’e-bike utilitaria creata per soddisfare sia le necessità dei lavoratori professionisti che si affidano alle due-ruote per il proprio sostentamento. Non si tratta di una semplice e-bike, ma di un modello utilitario che ridefinisce la categoria grazie a un’autonomia e una potenza insuperabili, fino a 360 km, e una capacità di carico di 200 kg. Come il modello Ösa, la Åik è progettata su un telaio modulare in alluminio che consente ai consumatori di equipaggiarla con i giusti tipi di portapacchi, borse, rimorchi, cestini, sellini per i passeggeri e altro ancora per adattarsi a tutte le esigenze.

Cake Aik: caratteristiche

Creando un mezzo di trasporto che non richiede alcuna licenza per essere utilizzato, Cake ha colmato il gap nella categoria work delle e-bike. L’ultima nata della famiglia, infatti, sfuma la linea di demarcazione tra le caratteristiche di una motocicletta elettrica leggera e quelle di una e-bike utilitaria. Per coloro che si affidano a mezzi di trasporto a motore, la Åik apre la strada a nuove opzioni come l’utilizzo di piste ciclabili e sentieri che, al contrario, sono inutilizzabili per le motociclette elettriche e le automobili. Inoltre, parcheggiare una e-bike è indiscutibilmente più facile che trovare un posto di parcheggio idoneo a un veicolo a motore.

Nel progettare questo modello, Cake ha sfruttato la sua esperienza nella produzione di motociclette elettriche ad alte prestazioni, applicandola al settore delle e-bike. Il risultato è una bici elettrica leggera (35 kg) ma robusta, pronta a soddisfare le esigenze delle flotte commerciali e degli spostamenti quotidiani.

La caratteristica principale della Åik è la sua batteria, o le batterie. Una delle batterie da 750 Wh è in grado di alimentare la bicicletta per un massimo di 120 km ed è possibile collegare fino a tre batterie per aumentarne l’autonomia e coprire più chilometri di quelli che la maggior parte delle persone desidera percorrere in un solo giorno. Le batterie possono anche essere utilizzate per alimentare dispositivi elettronici come scatole di cibo a temperatura controllata, apparecchi elettronici e attrezzature.

Come il resto dei modelli della serie work, anche l’Åik è disponibile all’acquisto per i consumatori e, in primavera, sarà presentato un più ampio assortimento di accessori per soddisfare ulteriormente le esigenze del loro stile di vita. L’Åik è disponibile in preordine sul sito a partire da 6.470 €.

