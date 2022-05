E' del team PoliMove del Politecnico di Milano il record di velocità di 309 km/h per un'auto a guida autonoma ottenuto con una Indy Autonomous Challenge Dallara AV-21.

E’ del Politecnico di Milano con il team PoliMove, il record di velocità di 309.3 km/h per un’auto a guida autonoma, ottenuto su un percorso rettilineo di 1.000 metri con una vettura della Indy Autonomous Challenge.

C’è da dire che il team PoliMove, in collaborazione con l’Università dell’Alabama, aveva già vinto la gara di auto autonome al Las Vegas Motor Speedway a gennaio in occasione del CES, portando a casa un premio da 150.000 dollari.

Una gara corsa con una Dallara AV-21, che seguendo la filosofia delle gare Indy era uguale per tutti i team. Ecco allora che le nove “scuderie” provenienti da 19 università di tutto il mondo, avevano potuto dedicare i propri sforzi allo sviluppo dei software di intelligenza artificiale in grado di supportare la guida autonoma delle vetture in gara.

Ma non è finita con la vittoria, ovviamente. Sulla pista dello space shuttle al Kennedy Space Center protagonista ancora la Dallara AV-21 IAC equipaggiata con LiDAR, telecamere, sensori, attuatori di guida autonoma, un processore grafico nVIDIA Quadro RTX 8000 e software di guida autonoma. Questa volta c’era però anche un motore turbo a 4 cilindri aggiornato, con circa il 30% di potenza in più rispetto ai 449 CV della generazione precedente, quindi attorno ai 580 CV.

“Stavamo facendo funzionare un’auto basata solo su algoritmi“, ha detto il Prof. Sergio Savaresi, team leader del Politecnico di Milano, “dove la precisione è fondamentale, e qualsiasi piccolo errore di previsione avrebbe potuto creare un risultato completamente diverso. Questo test è stato esaltante, e siamo entusiasti del record mondiale, ma siamo anche eccitati dal fatto che questi dati saranno resi disponibili a tutti, con l’industria beneficerà del nostro lavoro“.

Può bastare? No, perché un record tira l’altro e rivedremo il team PoliMove impegnato tra qualche giorno sul circuito di Atlanta in Georgia.

