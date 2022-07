Genova sperimenta prima al mondo tecnologie smart di Hitachi

Hitachi Rail, azienda giapponese conosciuta per i suoi iconici treni Shinkansen, ha lanciato a Genova una nuova tecnologia per rendere la sua rete di trasporti pubblici più intelligente, più prevedibile e più attraente per le masse. Sebbene l’intricata geografia di Genova abbia dato origine a una rete di trasporti molto complessa, la città è relativamente piccola e ospita circa due terzi di un milione di persone.

Il nuovo 360 Pass utilizza l’intelligenza artificiale e i sensori Bluetooth per collegare l’intero sistema di trasporto pubblico genovese e rendere i viaggi il più fluidi possibile, limitandone il costo. Secondo Hitachi si tratta di “novità mondiale per la mobilità intelligente” e ha affermato che potrebbe migliorare il trasporto urbano in altre città del mondo.

La rete di trasporto multimodale di Genova, composta da bus, metropolitana, funicolari e ascensori pubblici, è stata dotata di oltre 7.000 segnalatori Bluetooth per facilitare la sperimentazione.

Utilizzando l’applicazione 360 Pass di Hitachi, i passeggeri possono pianificare e avviare un viaggio con la semplice pressione di un pulsante, salendo e scendendo da varie opzioni di trasporto senza dover fare il biglietto o toccare l’ingresso e l’uscita con una carta. La tecnologia di Hitachi consente inoltre agli utenti tramite l’app 360 Pass di noleggiare veicoli elettrici privati, pagare il parcheggio e identificare i ciclomotori elettrici in tutta la città.

Alla fine di ogni giornata, l’applicazione calcola la tariffa totale più economica disponibile per il viaggio di quel giorno. La piattaforma di mobilità intelligente consente inoltre alle autorità e agli operatori dei trasporti di monitorare i flussi di passeggeri e di traffico in tempo reale, fornendo un gemello digitale dell’intera rete che può essere utilizzato per migliorare i servizi.

