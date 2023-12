Sembra un normale litigio ciclista vs camionista e invece…

In una recente scena catturata nelle strade della Cina, un inaspettato svolgimento ha trasformato una banale disputa tra un ciclista e un camionista in un evento che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il video, diventato virale sui social media, mostra inizialmente un ciclista e un camionista in una vivace discussione per una bicicletta parcheggiata in modo scomodo in mezzo alla strada. Il camion, incapace di passare, attende che il ciclista, riluttante, sposti la sua bicicletta. Nonostante il ciclista sposti la bicicletta praticamente di solo qualche centimetro rispetto alla strada, ciò si rivela sufficiente per permettere al camion di passare.

Proprio quando sembra che il camionista possa continuare per la sua strada, dopo un ulteriore scambio di parole, si verifica un colpo di scena drammatico: la strada, inaspettatamente, cede, inghiottendo la parte posteriore del camion con tutto il carico. La scena, che sembra uscita da un film, ha creato un attimo di panico e incredulità tra i presenti.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma il video ha sollevato numerose domande sulla sicurezza delle infrastrutture stradali in alcune aree della Cina. Secondo le fonti locali, gli esperti sono intervenuti per valutare la situazione e assicurare che la voragine sia riparata quanto prima.

Fortunatamente il camion non è caduto in avanti ed in quel momento non c’erano passanti: solo per un soffio l’incidente, per quanto spaventoso, si è concluso senza gravi conseguenze.

