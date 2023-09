Orari oggi MotoGP Catalogna 2023 TV8 e diretta Sky e Now

Ecco gli orari oggi MotoGP Catalogna 2023 su TV8 in differita alle 21.35 e che sarà visibile in diretta su Sky alle ore 14. Al via quindi l’undicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, il Gran Premio Monster Energy della Catalogna.

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position, registrando un eccezionale tempo di 1:38.639. Il pilota della squadra Ducati ha stabilito un nuovo record della pista, battendo il primato precedente di soli 47 millesimi. Ha preceduto di 0.104 secondi l’Aprilia ufficiale di Aleix Espargarò e di 0.109 secondi l’Aprilia del team cliente guidata da Miguel Oliveira.

La seconda fila vedrà la presenza dell’altra Aprilia ufficiale di Maverick Vinales e delle due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. La terza fila prenderà il via con le due Ducati del Team Gresini guidate da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, seguite dalla KTM di Brad Binder. Marco Bezzecchi si trova in decima posizione con la Ducati del Mooney VR46 e sarà chiamato a una rimonta, partendo davanti a Marc Marquez. Enea Bastianini partirà dalla 14ma posizione con la seconda Ducati ufficiale.

Orari MotoGP Catalogna 2023 TV8

Domenica 3 settembre

Ore 21.35: gara MotoGP in differita

Orari MotoGP Catalogna 2023 Sky e NOW

Domenica 3 settembre

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

Griglia di partenza GP Catalogna MotoGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Aleix Espargarò (Aprilia)

3. Miguel Oliveira (Aprilia)

4. Maverick Vinales (Aprilia)

5. Jorge Martin (Ducati)

6. Johann Zarco (Ducati)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Brad Binder (KTM)

10. Marco Bezzecchi (Ducati)

11. Marc Marquez (Honda)

12. Jack Miller (KTM)

13. Pol Espargarò (KTM)

14. Enea Bastianini (Ducati), penalizzato di tre posizioni

15. Raul Fernandez (Aprilia)

16. Franco Morbidelli (Yamaha)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Luca Marini (Ducati)

19. Augusto Fernandez (KTM)

20. Joan Mir (Honda)

21. Takaaki Nakagami (Honda)

22. Iker Lecuona (Honda)

