La prima foto della Fiat 600 avvistata su strada in Germania

Prima immagine della nuova Fiat 600. Grazie alla foto spia della vettura immortalata in Germania e pubblicata in anteprima dall’Ansa durante i test su strada, possiamo notare dalla modanatura sulla fiancata, come sembra essere stata confermata la scelta del nome “600”. La vista laterale del modello mostra una certa continuità stilistica con la Fiat 500X, con cui condivide alcune caratteristiche di design come le forme morbide e le linee curve. Tuttavia, la 600 si presenta con maggiori dimensioni, ricalcando lo stile della 500 ma con un aspetto più imponente e robusto, rappresentando così la sorella maggiore della celebre city car.

La Fiat 600 ha 5 porte e sarà sicuramente equipaggiata con un motore elettrico, come emerso dalle prime anticipazioni degli ultimi mesi. Grazie alle sinergie interne al gruppo Stellantis, Fiat sfrutterebbe la piattaforma e-Cmp di provenienza Peugeot, esattamente come la cugina del marchio americano, la Jeep Avenger, e andrebbe in produzione nella fabbrica polacca di Tychy. Si pensa che il motore elettrico della Fiat 600 abbia una potenza di 156 CV, abbinato a una batteria da 54 kWh, possa portare ad un’autonomia di questa auto elettrica di oltre 400 chilometri sul ciclo WLTP. Tuttavia, non è escluso che la Fiat possa affiancare il motore elettrico con un motore turbo benzina, magari proprio il 1.2 tre cilindri da 100 CV di origine francese, almeno sui mercati di Italia, Spagna e Grecia, refrattari all’elettrico.

Nonostante la Fiat 600 sia ancora in fase di test, la vettura sembra essere molto vicina a quella definitiva. Il disegno generale si ispira a forme morbide e linee curve, come dalle ultime tendenze dello stile Fiat. Tuttavia, la Fiat 600 presenta anche alcune interpretazioni personali come il gruppo ottico anteriore che si allunga nel parafango, seguendo la linea del cofano a coperchio, e la luce supplementare sul montante posteriore che estende visivamente la finestratura laterale, dando slancio alla vista.

La nuova Fiat 600 rappresenta un ritorno della marca torinese nel segmento B-SUV, sottolineando la diversità rispetto alla 500X ma allo stesso tempo la parentela con la 500. La vettura sembra essere pronta per il debutto, e sebbene si tratti di un progetto ambizioso, ha tutte le carte in regola per diventare un successo nel mercato automobilistico.

