Togliatti. La fabbrica della Fiat. Il libro dell’epopea italo russa.

La storia della fabbrica di automobili costruita dagli italiani in Russia scritta in un viaggio fra Torino e Togliatti raccogliendo memorie familiari italiane e russe, di coloro che parteciparono all’impresa.

Si chiama Togliatti e non Togliattigrad, la città in Russia famosa per gli stabilimenti dell’industria automobilistica VAZ realizzati in collaborazione con la Fiat durante gli anni settanta. Una storia particolare, raccontata nel libro “Togliatti. La fabbrica della Fiat” di Claudio Giunta e Giovanna Silva.

Ma come mai la città si chiama come l’ex segretario del PCI? Il 21 agosto 1964 muore a Jalta Palmiro Togliatti. Il 28 agosto 1964 la città di Stavropolsul-Volga, mille chilometri a sud-est di Mosca, viene ribattezzata “Togliatti”.

Il 22 aprile 1970, nel giorno del centesimo compleanno di Lenin, dall’AutoVAZ di Togliatti esce la prima automobile Zhigulì. Nel 1976 gli esemplari prodotti saranno tre milioni per il grande balzo in avanti della motorizzazione sovietica.

In mezzo, tra il 1966 e il 1970, c’è un’epopea italiana: perché a costruire il gigantesco impianto produttivo di Togliatti, una fabbrica grande il doppio di Mirafiori, in una città nata insieme alla fabbrica, tra inimmaginabili difficoltà e fatiche, furono tecnici e operai della Fiat, la Fiat di Vittorio Valletta e di Gianni Agnelli.

Cinquant’anni dopo, Claudio Giunta e Giovanna Silva hanno viaggiato fra Torino e Togliatti per raccontare quella storia raccogliendo memorie familiari, ora comiche ora drammatiche, e ascoltando le voci, italiane e russe, di coloro che, giovani allora, parteciparono all’impresa.

Togliatti. La fabbrica della Fiat.

Copertina flessibile : 136 pagine

ISBN-10 : 8899385750

ISBN-13 : 978-8899385750

Editore : Humboldt Books (9 ottobre 2020)

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

