Il video della Fiat Panda più bassa del mondo

Ebbene si, la Fiat Panda più bassa del mondo ha fatto davvero furore a Panda a Pandino, il raduno del quale ci siamo occupati proprio questa mattina. Un evento dedicato alla celebre Fiat Panda, dove gli appassionati si sono riuniti per mostrare le loro incredibili creazioni. In questo video realizzato dal nostro amico Bruce Garage, che ringraziamo come sempre, vi presentiamo la Fiat Panda più bassa del mondo, una vera opera d’arte dell’ingegneria automobilistica.

La Fiat Panda personalizzata che lascia a bocca a aperta, e che sembra sfidare le leggi della fisica è stata realizzata da Carmageddon. Tagliata all’altezza del cofano e dei finestrini, è diventata un’auto dalla silhouette talmente bassa da sembrare incredibile agli occhi.

La creatività e la maestria messe in campo in questa trasformazione sono evidenti in ogni dettaglio. Nonostante la notevole riduzione dell’altezza, la Panda è perfettamente funzionante ed in grado di muoversi agevolmente, o quasi, per le strade di Pandino.

Nel corso del video, avrete l’opportunità di ammirare da vicino questa Panda straordinaria, con riprese dell’esterno ed anche qualcosa dell’interno dell’auto.

Non perdetevi questo straordinario esempio di creatività automobilistica e ammirate la Fiat Panda più bassa del mondo presentata alla manifestazione Panda a Pandino 2023. Sia che siate appassionati di auto o semplicemente curiosi di vedere una trasformazione automobilistica unica nel suo genere, questo video vi lascerà senza parole.

