Si apre una voragine nella fusoliera: atterraggio da paura per un Boeing 737-9 MAX di Alaska Airlines

Alaska Airlines ha annunciato la messa a terra della sua intera flotta di 65 Boeing 737 Max 9 in seguito a un atterraggio di emergenza del volo 1282 a Portland, Oregon, a causa dell’esplosione di parte della fusoliera e di un finestrino. Il CEO della compagnia aerea Ben Minicucci ha descritto la decisione come una misura precauzionale. Boeing ha dichiarato che un team tecnico è pronto ad assistere nelle indagini.

Le terribili immagini sono state riprese nel video video pubblicato su TikTok da vy.covers che mostra le drammatiche fasi di atterraggio del volo 1282 di Alaska Airlines, evidenziando un ampio squarcio sulla fusoliera. Fortunatamente, nessun passeggero era seduto nel posto finestrino direttamente interessato dall’incidente, dove la fusoliera si è completamente divelta.

La sezione della fusoliera coinvolta nell’incidente sembra essere un’area che può essere utilizzata come uscita di emergenza aggiuntiva da alcune compagnie aeree, ma non da Alaska Airlines. L’Amministrazione Federale dell’Aviazione (FAA) degli Stati Uniti ha confermato che il volo 1282 di Alaska Airlines è “ritornato in sicurezza… dopo che l’equipaggio ha segnalato un problema di pressurizzazione”.

Flydubai ha informato la BBC che i suoi tre Boeing 737 Max 9 hanno “una configurazione diversa con uscite nella cabina di metà poppa” rispetto agli aeromobili di Alaska Airlines e hanno completato recenti controlli di sicurezza.

Il Boeing 737-9 MAX è un’evoluzione che propone motori innovativi e design eco-sostenibile che riducono le emissioni e aumentano l’efficienza del carburante. Questa serie offre prestazioni superiori con una velocità di crociera di 853 km/h e una lunghezza di oltre 42 metri. Oltre alla tecnologia avanzata, offre un comfort esclusivo con 178 sedili in pelle Recaro e il pluripremiato Sky Interior di Boeing. L’aereo, dotato di servizi moderni come il Wi-Fi e l’intrattenimento a bordo, era il fiore all’occhiello di Alaska Airlines.

L’aereo in questione, con numero di serie MSN 67501, è stato consegnato alla compagnia aerea appena il 31 ottobre 2023 ed è entrato in servizio commerciale l’11 novembre 2023. Ha compiuto 145 voli fino all’incidente, praticamente nuovo.

Copyright Image: Sinergon LTD