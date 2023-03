Affondano due pick-up per ripristinare l’argine e salvare il raccolto

Negli ultimi giorni un video virale ha fatto il giro tra gli agricoltori di tutto il mondo, mostrando due costosi pick-up sacrificati per tappare un argine crollato in California. Misure drastiche prese per proteggere i campi dalle inondazioni.

Le recenti tempeste, in un inverno storicamente piovoso, hanno causato la crescita dei fiumi e dei torrenti, che a volte esondano minacciando le coltivazioni in molte parti dello Stato, inclusa la zona a sud della valle di San Joaquin.

Da Bakersfield a Fresno, i coltivatori, e in alcuni casi, intere comunità, stanno lavorando incessantemente per rimuovere detriti da torrenti e canali, per evitare che le vie d’acqua si blocchino, rinforzando gli argini per salvaguardare frutteti, vigneti e colture.

Nel video condiviso su Twitter da Cannon Michael che gestisce la Bowles Farming Co. nell’area di Los Banos, un uomo mette la sua Chevy Silverado in moto, esce rapidamente dal pick-up in modo da lanciare l’auto ell’acqua che ha rotto un argine di terra. Un estremo tentativo di fermare l’inondazione di un frutteto di pistacchi. Un altro pick-up si trova già nella falla dell’argine, aiutando a rallentare il flusso d’acqua nel campo.

Si sentono le voci degli agricoltori che dicono: “Ha fatto bene” e “Sì, sì, sì!” Dopo che il pick-up affonda nella breccia dell’argine, una voce dice: “Fermati qui, piccola!”

Un’idea brillante in una situazione disperata. Pare infatti che il sistema abbia funzionato, dato che in un aggiornamento su Twitter la foto della breccia completamente riparata e ricoperta terra e detriti.

Non ci resta che fare un grossissimo in bocca al lupo agli agricoltori californiani così come a quelli italiani alle prese invece con un lungo periodo di siccità.

