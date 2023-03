Ford Ranger Wildtrak X e Tremor sono le due nuove versioni entusiasmanti pensate per la guida off-road, che vanno ad aggiungersi alla gamma del pickup best-seller. Entrambi i modelli, destinati a chi desidera una maggiore agilità per affrontare le condizioni più impegnative in off-road, presentano un telaio notevolmente rivisitato con aggiornamenti esclusivi delle sospensioni, tra cui gli avanzati ammortizzatori Bilstein di serie.

Ford Ranger Wildtrak X e Tremor: caratteristiche

Le due nuove versioni presentano uno stile robusto che riflette tutta la loro abilità nel gestire le condizioni più difficili e che si abbina a sofisticati sistemi di assistenza alla guida, pensati per l’off-road e per aumentare la sicurezza a bordo.

Ranger Wildtrak X e Tremor offrono come optional il Flexible Rack System, unico nel segmento, per massimizzare la capacità di carico degli oggetti più lunghi. Il sistema, facile da usare, sarà disponibile anche come optional per i Ranger Limited e Wildtrak.

Ranger Wildtrak X

Il Ranger Wildtrak X si basa sul modello Wildtrak, dal quale differisce per un aumento dell’altezza da terra di 26 mm e una carreggiata più larga di 30 mm, per garantire un passo più sicuro sui terreni accidentati. Gli ammortizzatori ad alte prestazioni Bilstein, disponibili di serie, sono sensibili alla posizione e forniscono la giusta forza di smorzamento lungo tutto il percorso per migliorare le capacità off-road, senza compromettere le prestazioni su strada. Il sistema di servosterzo potenziato per i lavori più difficili e la piastra di protezione in acciaio, garantiscono una maggiore sicurezza in off-road.

Le nuove tecnologie off-road di serie includono il Trail Turn Assist, che utilizza il torque vectoring basato sui freni per ridurre il raggio di sterzata fino al 25%, quando è necessario effettuare curve strette. Il Trail Control funziona in modo simile al cruise control: il conducente può selezionare una velocità inferiore a 32 km/h e il veicolo gestirà automaticamente l’accelerazione e la frenata per mantenere la velocità selezionata, dando al conducente la possibilità di concentrarsi sullo sterzo, quando si trova su terreni dalle condizioni difficili.

Il motore diesel bi-turbo EcoBlue da 2,0 litri di Ford alimenta tutti i modelli Wildtrak X, producendo 500 Nm di coppia a partire da 1.750 giri/min e una potenza di 205 CV abbinati a un cambio automatico a 10 rapporti. Un avanzato sistema di trazione integrale permanente con una rassicurante modalità “set and forget”, fornita di serie, è progettato per soddisfare ogni esigenza dei clienti.

Il Ranger Wildtrak X è di forte impatto visivo grazie al suo aspetto più imponente, alla protezione del sottoscocca e a una maggiore altezza da terra rispetto al Wildtrak attuale. Il suo look distintivo è ulteriormente esaltato dall’esclusiva griglia Asphalt Black, dal paraurti H-bar, dai passaruota e dal paraurti posteriore.

Abbinati alle luci ausiliarie nella griglia, i fari a matrice di Led, disponibili come optional, garantiscono una visibilità ottimale. I distintivi badge Wildtrak X, gli ovali Ford oscurati e i cerchi neri in lega da 17 pollici con pneumatici bianchi all-terrain, completano lo stile dell’off-road estremo.

All’interno, gli occupanti beneficiano di sedili unici rivestiti in pelle scamosciata Miko con ricami esclusivi Wildtrak X, avvolti da pelle scamosciata Terra soft-touch con cuciture Cyber Orange a contrasto sulla parte superiore della plancia, sulle finiture delle porte e sulla console centrale. La connettività integrata di serie con FordPass 6 e i servizi Ford Pro come FORDLiive migliorano l’esperienza di possesso.

Ranger Tremor

Il nuovo Ranger Tremor si basa sul robusto Ranger XLT e ne condivide gli aggiornamenti del telaio e della tecnologia, nonché il nuovo sistema di trazione integrale del Wildtrak X, per soddisfare chi desidera un’agilità migliore in off-road.

La nuova geometria delle sospensioni contribuisce a creare un assetto più robusto e ben piantato a terra, esaltato dalla carreggiata maggiorata e dalle modanature dei parafanghi estese. Il caratteristico sports bar è disponibile di serie e definisce il look avventuroso del Ranger Tremor, mentre i gradini laterali in alluminio fuso e i doppi ganci di traino anteriori a vista, ne accentuano ulteriormente l’aspetto funzionale. Gli esclusivi dettagli esterni Boulder Grey e la griglia oscurata completano l’aspetto audace e distintivo di questa versione.

I sedili e il pavimento del Ranger Tremor sono dotati di finiture in vinile resistenti all’acqua e facili da pulire. Un pacchetto di interruttori precablati nella parte anteriore del veicolo, disponibile come optional, offre sei ingressi per verricelli, barre luminose a Led e altri equipaggiamenti, che possono essere ordinati presso il Ford Shop online.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.