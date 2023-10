Uno dei primi Tesla Cybertruck venduto all’asta a 400.000 dollari

Non è la prima volta che negli Stati Uniti viene effettuata un’asta benefica con esemplari di auto “numero 1”, e questa volta è toccato ad uno dei primi Cybetruck toccare la cifra di 400.000 dollari. E non si tratta neanche di un record. Come riporta Teslarati, l’offerta vincente di 400.000 dollari per il Cybertruck è sensibilmente inferiore rispetto alle offerte vincenti per altre auto elettriche.

Ad esempio, l’Hummer EV, con numero di matricola VIN 001, è stata venduto per 2,5 milioni di dollari, mentre il suo veicolo gemello, l’Hummer EV SUV con VIN 001 è stato venduto 500.000 dollari. Va ricordato che anche in questo caso entrambi i veicoli sono stati messi all’asta a scopo benefico.

Tornando al Tesla Cybertruck, in questo caso l’asta si è tenuta in occasione della 29ª Petersen Gala, che aveva come presentatore il mitico personaggio televisivo e collezionista d’auto Jay Leno. I partecipanti al galà, che avevano già sborsato 1.750 dollari a persona, hanno potuto fare le proprie offerte e rilanci, piuttosto animati.

BREAKING: The Cybertruck auction at the Petersen Museum reportedly went for just $400,000

Here is some of the auction!!! pic.twitter.com/YPrweLxG9c

— Greggertruck (@greggertruck) October 8, 2023