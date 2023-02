La Tesla Roadster di “Mr. Tesla” oggi vale oltre 200.000 $

Appartiene a Martin Eberhard, cofondatore di Tesla nonché suo primo CEO, questa Tesla Roadster a strisce arancio, il secondo esemplare mai prodotto dall’azienda californiana. Il primo, invece, appartiene proprio a Elon Musk, che all’epoca era investitore e membro del consiglio di amministrazione.

Piccola, con un design lontanissimo dalle Tesla attuali e con una targa personalizzata “Mr. Tesla”, è una delle tre vetture del marchio in mano a Eberhard e oggi può valere oltre 200.000 $.

Questa Roadster non si è mai fermata

La Tesla Roadster, di cui si attende la seconda e più potente generazione, è stata prodotta dal 2008 al 2012 in meno di 2.500 esemplari ed era costruita sul telaio della Lotus Elise. Di fatto, per iniziare a operare Tesla ha preso una sportiva inglese a motore endotermico e l’ha trasformata in un’auto elettrica con autonomia di circa 390 km e prezzo di 100.000 $.

Come ha dichiarato lui stesso a Business Insider, Eberhard ha guidato la sua Roadster ininterrottamente da quando l’ha comprata, e tra l’altro è la prima delle due Roadster che possiede, mentre il terzo modello del marchio è una Model S in mano alla moglie. Curioso che, però, siano gli unici veicoli elettrici che possieda, i principali: Eberhard è un appassionato d’auto e un grande collezionista e, tra i numerosi modelli che ha avuto, si annovera anche una Jeep militare del 1942.

Eberhard contro Musk

Come accennato, la targa della sua Roadster è “Mr Tesla”, in riferimento a come veniva nominato nei primi articoli sulla società. Oggi può sembrare strano, perché è Elon Musk comunemente “l’uomo Tesla”, specialmente dopo che Eberhard ha lasciato l’azienda, in parte anche per il controverso imprenditore sudafricano. Pare infatti che Musk lo chiamasse e gli urlasse contro quando i media parlavano di Tesla ma non di lui, al pari di come urlava contro i dipendenti di Tesla e di come oggi non manchi di minacciare il personale di Twitter.

Perso il ruolo di CEO nel 2007, tre anni dopo che Elon Musk ha iniziato a investire nel marchio, ha assunto quello di presidente della tecnologia, spogliato però di ogni responsabilità al di fuori della gestione dei problemi. Alla fine del 2007 ha lasciato Tesla e da quel momento la sua parte nei primi anni di vita dell’azienda è diventata un punto di contesa: Musk lo accusa dei ritardi legati alla produzione della stessa Roadster, per esempio, ma oggi possiamo ben dire che non è Eberhard l’autore dei tempi biblici dell’azienda, visto che stiamo aspettando il Cybertruck da quasi 5 anni.

E, infatti, Eberhard ha citato in giudizio Musk nel 2009 per diffamazione, vincendo. Curioso che da allora l’attuale CEO di Twitter definisca Eberhard la persona peggiore con cui abbia mai lavorato.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.