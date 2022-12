Tranquilli, Elon Musk non è il fondatore di Tesla

Facciamo allora un passo indietro: come nasce questo personaggio? Classe 1971, imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese e naturalizzato statunitense. Da subito si inserì nell’era dell’informatica, creando nel 1995 assieme al fratello Kimbal Musk, l’azienda di software web Zip2, per poi rivenderla a Compaq per 307 milioni di dollari.

Molti di voi oggi lo conoscono come il fondatore di Tesla, colui che diede inizio alla nuova era tecnologica ed innovativa del mercato automobilistico. Non vorrei rovinarvi la festa, ma Elon Musk non ha fondato Tesla, contribuendo invece al progetto sviluppato nel 2003 da Martin Eberhard e Marc Tarpenning ingegneri e imprenditori statunitensi.

Eberhard, classe 1960, si era laureato in ingegneria informatica nel 1982 per conseguire poi un master in ingegneria elettrica nel 1983 mentre Tarpenning, classe 1964, era invece laureato in Scienze informatiche nel 1985. Insieme decisero di fondare nel 1997 NuvoMedia, una società che costruì uno dei primi e-book.