Tesla Cybertruck e l’ennesimo ritardo di produzione, che strano!

Non stupisce più sapere che la produzione del Tesla Cybertruck è di nuovo in ritardo: Elon Musk, in una call con gli investitori tenuta lo scorso 25 gennaio 2023, ha annunciato che la produzione del pick up elettrico è slittata di nuovo, questa volta nel 2024.

Una notizia che darà ulteriormente fastidio a chi aspetta il prodotto dal 2019, anno in cui fu presentato. Chissà, forse per Tesla annunciare i prodotti è come averli già prodotti.

Tesla Cybertruck, il pioniere dei ritardi

Tesla è stata precursore di diverse cose: ha dato una spinta alla mobilità elettrica, alla tecnologia delle auto, e anche a quei fastidiosi “tablettoni” a effetto sospeso dentro le auto, che nei nostri test drive abbiamo sempre detto non piacerci. Potremmo ironicamente dire che ha dato inizio anche al periodo dei ritardi delle consegne, visto che mediamente per avere un’auto, specie di lusso ed elettrica, bisogna aspettare fino a un anno: ma appunto è ironico, in quel caso Tesla non c’entra.

Comunque, ormai la credibilità di Musk almeno relativamente al Cybetruck è scomparsa. Sarà pur vero che l’imprenditore sudafricano ama dire che i prodotti arrivano in un punto non definito del futuro, annunciandoli definitivamente quando ci sono. Ma così è un po’ esagerato.

Nel 2019, anno di presentazione, Musk annunciò che la produzione del Tesla Cybertruck sarebbe iniziata a fine 2021. Nel 2021, la produzione è stata ritardata al 2022, ma in quell’anno Musk ha detto che l’avrebbe spostata a fine 2023. Ora, puntuale (almeno in questo), rinvia la produzione a fine 2024.

Forse va meglio così

Eppure, nonostante questi ritardi e questa presa in giro degli investitori, Tesla va più che bene: i suoi guadagni sono cresciuti del 33% nel quarto trimestre rispetto all’anno scorso, con un guadagno di 21,3 miliardi di dollari secondo la CNBC.

Comunque, per assicurare gli investitori, Elon Musk ha detto che la produzione del Cybertruck inizierà nell’estate, ma quella “di massa” non inizierà prima del 2024. Tesla ha però rivelato di aver iniziato a installare le attrezzature di produzione per l’assemblaggio del suo pick up, tra cui le fusioni per la carrozzeria.

Almeno quello.

