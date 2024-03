Opel Corsa è ora disponibile per la prima volta in versione ibrida con tecnologia a 48 volt. La nuova Opel Corsa Hybrid è dotata di un’ampia dotazione con prezzi a partire da 23.900 euro.

Il sistema di Opel Corsa Hybrid è dotato di una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida e di nuovi motori turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri da 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV, sviluppati appositamente per l’applicazione ibrida. I motori sono abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce e a un motore elettrico da 21 kW/28 CV.

Opel Corsa Hybrid da 74 kW/100 CV con tecnologia a 48 V consente di risparmiare quasi 1,0 l/100 km di carburante (circa il 18%) e di ridurre le emissioni di CO2. Lo stesso vale per la Opel Corsa Hybrid GS da 100 kW/136 CV, disponibile a partire da 26.600 euro. Anche in questo caso, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 si riducono di circa il 18% .

Il sistema offre vantaggi soprattutto nel traffico cittadino. Il motore elettrico assiste il motore benzina soprattutto in fase di accelerazione. Contribuisce anche alla coppia, soprattutto ai bassi regimi del motore, a vantaggio della dinamica di guida e della riduzione delle emissioni. A basse velocità, il motore elettrico consente anche la guida completamente elettrica fino a un chilometro o fino al 50% del tempo di guida in città (grazie al recupero), ad esempio durante le manovre. Durante la decelerazione, il motore a benzina si arresta e il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria a 48V del sistema ibrido. A seconda delle proprie preferenze di guida, i conducenti di Opel Corsa Hybrid possono anche scegliere tra le tre modalità Eco, Normal e Sport.

Nell’abitacolo di Opel Corsa Hybrid, gli occupanti possono usufruire del display informativo per il conducente completamente digitale opzionale (di serie su Corsa GS). I valori della velocità sul display digitale si illuminano di bianco quando il motore a benzina è in funzione. Se questo si spegne e la vettura viene azionata in modalità puramente elettrica, il display diventa blu. C’è anche un indicatore di potenza (suddiviso in Power, Eco e Charge) e un display che fornisce informazioni sul flusso di energia tra batteria, motore a benzina e ruote, nonché sullo stato di carica della batteria. E i dati più importanti sulla distanza percorsa, il tempo di percorrenza, il consumo medio, l’autonomia residua e la percentuale di percorso percorso in modo puramente elettrico possono essere letti tramite il display di riepilogo del viaggio quando il veicolo è spento.

Il nuovo sistema di infotainment multimediale che include uno schermo touch a colori da 10 pollici. Si basano sullo Snapdragon Cockpit integrato e sulle piattaforme di connettività automatica di Qualcomm Technologies, Inc.2 e abilitano, tra le altre cose, funzionalità grafiche, multimediali e di connettività all’avanguardia come Wi-Fi, Bluetooth e 4G. Inoltre, gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto possono essere collegati in modalità wireless ai sistemi multimediali del veicolo e anche ricaricati.

Opel Corsa Hybrid è dotata di serie di numerose tecnologie e sistemi di assistenza, come il Forward Collision Alert con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni, l’Adaptive Cruise Control, l’Active Lane Positioning, l’Extended Traffic Sign Recognition e il Drowsiness Detection. Ci sono anche altri sistemi di assistenza elettronici opzionali. Il sistema di illuminazione a matrice Intelli-Lux Led Matrix antiabbagliamento ora dispone di 14 elementi led, mentre gli equipaggiamenti si estendono anche al Side Blind Sport Alert e alla nuova telecamera posteriore panoramica ad alta risoluzione.

Copyright Image: Sinergon LTD