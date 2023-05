Le 10 moto più veloci mai realizzate sono un concentrato di divertimento e potenza in pista: moto di brand come Ducati, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki e BMW si giocano questo primato sul filo del rasoio. Non è solamente una questione di motore, ma anche di design e aerodinamica che consentono a queste due ruote di essere vere e proprie supersportive.

Ecco, dunque, la classifica delle 10 moto più veloci mai realizzate e le velocità che queste ultime sono in grado di raggiungere.

Le moto più veloci mai realizzate

Yamaha YZF-R1M

Un design elegante e una silhouette “tagliente” sono le caratteristiche essenziali della Yamaha YZF-R1M, che rientra nella classifica delle 10 moto più veloci mai realizzate. Grazie al motore DOHC da 998 cc e una potenza di quasi 200 Cv, questo bolide è in grado di raggiungere una velocità massima di 297 km/h.

Honda CBR1000RR

Anche Honda rispetta la sua storia di Casa specializzata nelle moto veloci: la moto che qui vi proponiamo è la Honda CBR1000RR, in grado di raggiungere una velocità massima di 299 km/h, con i suoi oltre 200 Cv e una coppia di 113 Nm.

Suzuki GSX-R1000R

Supera la velocità di 300 km/h la Suzuki GSX-R1000R, una delle moto più veloci: precisamente parliamo di 302 km/h, grazie al motore da 999 cc che eroga 199 Cv e 118 Nm di coppia.

Kawasaki Ninja ZX-10R

Presentata nel 2011, la Kawasaki Ninja ZX-10R è ancora oggi una delle moto più prestazionali, con una velocità massima di 304 km/h. Il cuore di questo bolide è un motore 4 tempi da 998 cc, in grado di erogare una potenza di 197 Cv.

BMW S1000RR

Prestazioni estreme e linea accattivante anche per la BMW S1000RR, una vera e propria belva da pista da diversi anni. La versione più estrema di questo modello sviluppato da BMW Motorrad, ovvero la BMW M1000RR, grazie ai suoi 205 Cv, è in grado di raggiungere i 303 km/h.

MV Agusta F4CC

Molti conoscono la MV Agusta F4 standard, ma qui parliamo della versione ancora più estrema, la MV Agusta F4CC, una vera e propria combinazione di potenza e maneggevolezza che qui possiamo apprezzare nel video tratto dalla pagina ufficiale di MV Agusta. La potenza di 198 Cv consente al pilota di spingere questa moto fino a 315 km/h.

Aprilia RSV4 1100 Factory

Entriamo nell’elite con l’Aprilia RSV4 1100 Factory, una moto da 1100 cc che, con i suoi 217 Cv e la linea studiata ad hoc per il mondo delle corse, può raggiungere la velocità di 320 km/h.

Ducati Panigale V4 R

A pari merito con la Aprilia, c’è un’altra italiana, la Ducati Panigale V4 R, che adotta soluzioni riservate finora al mondo della Moto GP, ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 320 km/h, con ben 240 Cv di potenza.

Damon Hypersport Premier

Sul podio della classifica delle moto più veloci c’è la Damon Hypersport Premier, una moto elettrica che, con i suoi 200 Cv e una coppia spaventosa di 200 Nm, tocca la velocità massima di 321 km/h. La tecnologia è stata studiata per garantire la massima sicurezza, come dimostra il sistema CoPilot, sviluppato in collaborazione con Blackberry.

Lightning LS-218

Non è un caso che ci sia un’altra moto elettrica al top della classifica delle moto più veloci, visto che anche le auto elettriche sono al top in termini di prestazioni: la Lightning LS-218 arriva fino a 351 km/h, in pratica la stessa di una Mc Laren P1.

A determinare queste prestazioni è la coppia da 228 Nm, abbinata ad una potenza di 201 Cv. Il motore è alimentato da un pacco batterie da 12 kWh.

—–

