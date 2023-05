Le 10 auto elettriche più veloci al mondo nel 2023

Le auto elettriche più veloci del 2023 sono un vero e proprio inno alle prestazioni e alla sportività. Una classifica che somiglia molto a quella delle auto elettriche più potenti sul mercato, ma che presenta qualche differenza. Oltre alla potenza, infatti, anche altri aspetti quali l’aerodinamica e la coppia influiscono su velocità massima e accelerazione.

Lo stereotipo dell’auto elettrica amica dell’ambiente ma avara di prestazioni, in voga fino a qualche anno fa, non ha più ragion d’essere, complice anche la crescita del numero dei modelli sul mercato. Ecco quindi una panoramica sulle 10 auto elettriche più veloci al mondo.

Le auto elettriche più veloci del 2023

Kia EV6 GT

Difficile pensare alla Kia EV6 GT come l’auto più lenta tra le auto elettriche più veloci del 2023. Anche se è così, infatti, le prestazioni di questo modello impressionano: 260 km/h di velocità massima e solo 3,5 secondi per lo scatto 0-100 km/h.

Audi RS e-tron GT

I 646 Cv, con oltre 800 Nm di coppia, rendono l’Audi RS e-tron GT un vero bolide elettrico: la velocità massima è di 250 km/h, ma solo perché autolimitata, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,3 secondi.

Tesla Model 3 Performance

Sicuramente la Tesla Model 3 Performance è il modello più economico tra le auto elettriche più veloci nel 2023, sempre considerando che si tratta di una supercar. Rispetto alla RS e-tron GT l’accelerazione, grazie ai 490 Cv e ai 660 Nm di coppia, è identica, 3,3 secondi per lo 0-100, mentre la velocità massima arriva a 261 km/h.

Porsche Taycan Turbo S

La Porsche Taycan Turbo S alza l’asticella in termini di potenza, 761 Cv, e prestazioni: l’accelerazione da 0 a 100 km/h, anche grazie all’aerodinamica della linea, avviene in 2,8 secondi, mentre la velocità massima è di 260 km/h.

Tesla Model X Plaid

La Tesla Model X Plaid è un bolide elettrico da oltre 1000 Cv. Una vera supercar che, grazie alla presenza di tre motori ad alte prestazioni, arriva ad una velocità massima di 262 km/h e a scaricare a terra un poderoso scatto: 2,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Lucid Air Dream Edition Performance

Lucid è un nuovo brand nato proprio per far concorrenza a Tesla. La sua auto elettrica d’esordio è certamente tra le più veloci: si chiama Lucid Air Dream Edition Performance, arriva a 270 km/h e presenta una bruciante accelerazione 0-100 in 2,5 secondi.

Tesla Model S Plaid

Stessa meccanica della Model X Plaid per la Tesla Model S Plaid, che però beneficia di un’aerodinamica migliore e, quindi, arriva ad una velocità massima di 270 km/h e ad un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi.

Lotus Evija

Non poteva mancare Lotus nella classifica delle auto elettriche più veloci: saliamo quindi sul podio con la Lotus Evija, una hypercar da 2000 Cv, che arriva ad una velocità massima di 320 km/h e meno di 3 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Pininfarina Battista

La supercar elettrica italiana Pininfarina Battista non ha nulla da invidiare in termini di prestazioni alle sorelle elettriche straniere: i suoi 1900 Cv portano la velocità massima a 350 km/h e meno di 2 secondi, 1,9 secondi per la precisione, per passare da 0 a 100 km/h.

Rimac Nevera

Come già accaduto nella classifica delle auto a batteria più veloci del 2022, la regina delle auto elettriche più veloci del 2023 è la Rimac Nevera.

Grazie ai suoi 1914 Cv, diventa davvero difficile scalzare i 412 km/h di velocità massima raggiunti e lo scatto 0-100 in soli 1,85 secondi.

