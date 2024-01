La nuova Fiat Topolino offre la mobilità elettrica a tutti, alle famiglie ma anche ai più giovani, che possono guidarla a partire da 14 anni. Nuova Fiat Topolino include due versioni: la Topolino “chiusa” e la Topolino Dolcevita “aperta”, entrambe caratterizzate da un colore, un design dei cerchi, interni esclusivi e tante opzioni di personalizzazione.

Sono aperti gli ordini anche per la versione aperta della Nuova Fiat Topolino. Sia il processo di acquisto che la consegna, che potrà essere effettuata direttamente a casa, sono estremamente semplici.

Saranno sufficienti tre clic per acquistarla al prezzo di listino di 9.890 €, lo stesso prezzo per le due versioni “chiusa” e “aperta” a cui, se disponibili, verranno scontati gli incentivi statali dedicati ai quadricicli elettrici. La promo infatti è di 7.544 €, l’offerta è valida senza rottamazione, grazie al contributo statale di 2.346,32 € ed è valida solo per contratti stipulati fino al 31 Gennaio 2024, non cumulabile con altre iniziative in corso.

Nuova Fiat Topolino: caratteristiche

La Fiat Topolino è la sorella minore della 500. Infatti, prende il nome e il design dalla 500 originale, chiamata affettuosamente “Topolino” per le dimensioni contenute. Il suo stile, come quello della sua antenata, è caratterizzato da un design che ruota intorno all’idea di “less is more” che valorizza la semplicità come miglior compagno della bellezza.

La gamma include due diverse carrozzerie, una chiusa e una aperta, entrambe coerenti nelle caratteristiche strutturali: un colore, Verde Vita, un design dei cerchi ed un unico approccio estetico degli interni.

Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza), alla maneggevolezza, la Topolino riaccende il desiderio di viaggiare senza stress in tutta sicurezza grazie anche alla velocità massima limitata a 45km/h.

Entrambi estremamente versatili, i due modelli sono caratterizzati da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia ed un tempo inferiore alle quattro ore per una ricarica completa. Più di quanto serva per le giornate al mare o per la circolazione quotidiana nei centri urbani.

Dimensioni ridotte, con un’abitabilità straordinaria grazie ai due sedili disallineati, all’ampia superficie vetrata che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza e, soprattutto, ai vani portabagagli posizionati in modo strategico.

Uno di questi, posizionato tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

Nuova Fiat Topolino: personalizzazione Dolcevita

La Fiat Topolino può essere personalizzata per enfatizzarne ulteriormente il carattere estivo e da Riviera: sarà infatti possibile aggiungere una doccia originale ed esclusiva pensata per le giornate trascorse sulle spiagge italiane.

La versione chiusa può essere personalizzata con adesivi a effetto legno sulle porte. Nella versione aperta, invece, è possibile aggiungere sul tetto adesivi a strisce come una tenda parasole estiva, per un ulteriore tocco di Dolce Vita.

Entrambe le varianti sono dotate di un portapacchi posteriore, del Dolcevita Box, un elegante e funzionale fascia in tessuto all’interno della quale è possibile riporre gli oggetti personali e di specchi retrovisori vintage con effetto cromato.

Ciò che differenzia i due modelli è l’aggiunta dei cordoni in stile nautico e del battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta e della tendina parasole sul tetto nella versione chiusa.

Sono disponibili anche gli accessori opzionali, come la capiente borsa portaoggetti, ventilatore USB, altoparlante Bluetooth, borraccia termica per bevande calde e fredde e due coprisedili che, all’occorrenza, si trasformano in comodi e morbidi teli da mare. Tutti, ovviamente, in Verde Vita.

