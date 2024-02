Ineos Fusilier, il nuovo 4X4, sarà disponibile con due varianti di propulsori: una esclusivamente elettrica e una elettrica ad autonomia estesa.

E’ attualmente in fase di sviluppo una variante a basse emissioni di un propulsore elettrico ad autonomia estesa che consiste in un piccolo motore a benzina che alimenta un generatore per preservare il livello di carica della batteria quando non è disponibile una fonte di alimentazione esterna. Fusilier sarà leggermente più piccolo rispetto all’Ineos Grenadier, ed offrirà eccellenti prestazioni su strada e fuoristrada.

Sviluppato in collaborazione con Magna, che produrrà il veicolo nel suo stabilimento di Graz in Austria, l’Ineos Fusilier è basato sul solido dna del Grenadier, cui aggiunge un approccio moderno e un’identità distintiva, il nuovo 4X4 sarà leggermente più corto e leggermente più basso. Sarà costruito su un’apposita piattaforma skateboard abbinata a una struttura top hat, a un sottoscocca in acciaio e portiere e chiusure in alluminio.

Il design è un’evoluzione delle proporzioni immediatamente riconoscibili di un 4X4 tradizionale e introduce una suite di caratteristiche sofisticate che ne ottimizzano l’efficienza aerodinamica. Il Fusilier è stato concepito e sviluppato per chi è alla ricerca di un modello al tempo stesso classico e moderno, con eccellenti doti in fuoristrada.

L’archetipo di 4X4 è stato aggiornato con un propulsore elettrico e un design che riduce la resistenza aerodinamica senza influire sulla funzionalità con linee più morbide e uno stile più dinamico. I bordi e gli angoli smussati contribuiscono al flusso d’aria ininterrotto e garantiscono una visibilità senza ostacoli su strada e in fuoristrada.

Le caratteristiche funzionali degli esterni sono state integrate in modo intelligente nella carrozzeria per un fascino e un look più stilizzati. È tutto a portata di mano quando occorre, ma lontano dagli occhi per non intaccare l’estetica. Sono stati introdotti otturatori attivi della griglia per gestire il flusso d’aria nella parte anteriore del veicolo in base alle esigenze di raffreddamento o di efficienza dell’autonomia, che si aprono e si chiudono automaticamente in base alle necessità.

L’ampio utilizzo di cristalli a filo e l’integrazione di caratteristiche secondarie come le pedane laterali, i passaruota maggiorati e le piastre di protezione creano un look coerente, che richiama la versatilità e la doppia anima del modello e ne ottimizza l’aerodinamica. I tocchi di stile già apprezzati sul Grenadier e sul Quartermaster includono i fari anteriori e posteriori tondi da 7″ interamente a Led, inconfondibile richiamo alla solidità di un tubo d’acciaio che attraversa l’intero veicolo, il montante centrale ben visibile tra le portiere e la struttura di rinforzo a 4 vie del tetto.

Le cerniere delle portiere sono esposte in posizione incassata per favorire il flusso d’aria e l’ampia griglia anteriore orizzontale integra in una cornice essenziale due luci da lavoro a Led per un’illuminazione ottimale.

Copyright Image: Sinergon LTD