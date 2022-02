Ci sono tanti buoni motivi per comprare una e-bike, oggi ve ne forniamo ben 10!

Anche nel 2022 i 10 buoni motivi per acquistare una e-bike rimangono gli stessi. Come sappiamo la pandemia ha aiutato la crescita del mercato delle biciclette, ma l’interesse per le due ruote a pedali è rimasto in forte crescita.

10 motivi per acquistare una e-bike nel 2022

A seguire quindi vi riportiamo 10 motivi di acquisto di una bici elettrica. Se deciderete di acquistare una e-bike, ci permettiamo di consigliarvi il casco giusto.

1. Rimani in forma con una e-bike

Contrariamente a quanto si pensi, le e-bike possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi fitness. La maggior parte delle bici elettriche fornisce assistenza solo quando si pedala. Il 40% delle persone con nel 2021 vorrebbe fare più esercizio fisico. Passare dal divano all’attività motoria spesso non è così facile, ma sicuramente una e-bike può invogliarti a cambiare e a raggiungere questo obiettivo. Le biciclette elettriche sono ottime anche per le persone anziane: la pedalata risulterà meno faticosa grazie alla potenza del motore.

2. Il vento opposto non sarà più un problema

La maggior parte dei ciclisti ha molte storie da raccontare riguardo le proprie avventure affrontate con il vento contrario. Ma con una e-bike non dovrai avere questo tipo di preoccupazione: le tue uscite saranno piacevoli indipendentemente dalle condizioni metereologiche.

3. Rendi ogni salita meno impegnativa con una e-bike

Per molte persone le salite rappresentano un ostacolo, soprattutto per chi abita in una zona montuosa. Le e-bike sono particolarmente efficaci sulle salite e permettono un’ascesa più semplice, evitano infatti di farti andare fuori soglia.

4. Riduci le emissioni di carbonio nell’aria

Secondo uno studio del governo australiano condotto a Melbourne, la metà dei viaggi in auto è inferiore ai 5 km. Un’automobile emette 40 volte più CO2 rispetto una e-bike. Una bicicletta in più significa un’auto in meno, quindi meno inquinamento. E se ricarichi la batteria della tua bici elettrica con energia rinnovabile aiuterai ancora di più a combattere il cambiamento climatico.

5. Le e-bike sono più economiche rispetto le automobili

Se consideri il prezzo di acquisto, le tasse, l’assicurazione e la manutenzione che un’auto richiede, una e-bike diventa subito un’alternativa interessante dal punto di vista economico. Per ricaricare la batteria spenderai solo pochi centesimi e la normale manutenzione (pneumatici, catena e pastiglie freno) non ti costerà una follia.

6. Attraversa le vie del centro in minor tempo

Risparmierai su ogni tuo spostamento quotidiano: non avrai bisogno di fare il pieno di benzina o di prendere mezzi pubblici. Gli ingorghi nelle ore di punta saranno solo un ricordo spiacevole del passato e grazie al motore elettrico raggiungerai la tua destinazione in tempo e con poca fatica.

7. Spingiti più distante e sperimenta il cicloturismo

La tecnologia è in costante miglioramento e questo è particolarmente vero per le batterie delle e-bike. Potrai pedalare più a lungo senza preoccuparti di rimanere senza energia per il ritorno. Avrai la possibilità di aumentare la lunghezza delle tue uscite (magari raggiungere anche i tuoi primi 100 km) o partire per la tua prima vacanza in bicicletta.

8. Per ricominciare ad allenarsi dopo un infortunio e stare al passo dei tuoi amici

Pedalare in solitaria è divertente, ma condividere un’uscita in compagnia è ancora meglio! Se pedali con amici più allenati di te, con una e-bike potrai colmare la differenza di prestazioni e pedalare alle stesse velocità del gruppo. Gli infortuni e le circostanze della vita possono influenzare le tue condizioni fisiche e le biciclette elettriche rappresentano la soluzione migliore per tornare a viaggiare e a godersi la natura.

9. Pedalare una e-bike è divertente!

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: le e-bike sono davvero quanto di più divertente si possa avere su due ruote. Superare altri ciclisti in strada, battere un amico in salita o avere la sicurezza di poter affrontare terreni insidiosi: c’è sempre qualcosa di eccitante da fare con una bicicletta elettrica. Pedalando su una e-bike produrrai parecchie endorfine, tornerai a casa con il sorriso.

10. Esiste una e-bike adatta ad ogni esigenza

Inizialmente le e-bike erano state concepite per un ciclismo funzionale, ma oggigiorno esiste un modello per ogni disciplina. Le e-MTB assicurano tanto divertimento grazie a leggeri e potenti motori, mentre le e-Gravel permettono di divertirsi ed esplorare nuovi sentieri dietro casa. Indipendentemente dall’esperienza o dal livello di allenamento, esiste un modello adatto ad ogni persona.

Le migliori e-bike disponibili su Amazon

A seguire vi proponiamo alcuni modelli di e-bike disponibili su Amazon Prime.

