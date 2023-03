Web Eyewear campagna primavera estate 2023: tra le vie di New York, a bordo di una Alfa Romeo d’epoca, gli occhiali Web raccontano l’autenticità dello stile italiano attraverso gli scatti della nuova campagna, ideata dal pluripremiato Creative Bureau BRVTO di Londra.

Sagome, lenti e montature unisex, esprimono una ricerca estetica che si afferma grazie alla cura dei dettagli. Il torchon che anima il design delle aste, le trasparenze dei materiali che costruiscono i modelli e i nuovi iconici pin, trasformano il pregio di un occhiale nel valore senza tempo di un accessorio irresistibile.

Web Eyewear campagna primavera estate 2023: i nuovi occhiali

Il nuovo modello da sole che unisce la resistenza e la leggerezza del titanio a un moderno acetato di massima qualità. La combinazione ricercata dei materiali rinnova e valorizza una montatura pilot con linee snelle e sofisticate. Comfort e personalità per una shape di intramontabile eleganza, disponibile anche con lenti polarizzate.

La montatura dal frontale squadrato è in acetato multistrato di massima qualità. Profili e volumi di carattere donano a questo occhiale da sole un’eleganza indiscutibile. La struttura in acetato multistrato e gli abbinamenti cromatici del modello ne evidenziano la ricchezza e la qualità della costruzione. I pin a vista sono funzionali e si accompagnano all’armonia estetica del nuovo torchon bidimensionale inserito nelle aste.

Infine sottile forma pantos per questa montatura unisex che unisce un elegante frontale in iniettato all’eccellente qualità del metallo che costruisce le aste. Modello estremamente leggero e resistente, valorizzato da elementi di stile come i pin sulle cerniere che creano un occhiale dal fascino unico e irresistibile

