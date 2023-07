Ineos Grenadier FCEV idrogeno: è stato svelato il Grenadier dimostrativo a idrogeno di Ineos Automotive al Goodwood Festival of Speed di quest’anno. Il 4X4 emette unicamente vapore acqueo e incarna la convinzione di Ineos che l’idrogeno rappresenti un carburante chiave per il futuro.

Il Grenadier dimostrativo a idrogeno è identico al Grenadier di serie tranne per una protuberanza nel cofano studiata per accogliere la cella a combustibile più alta del motore tradizionale, sporgenza che non sarà tuttavia presente nel modello di serie.

Il Grenadier dimostrativo a idrogeno è in grado di fare tutto ciò che fa un Grenadier alimentato con carburanti tradizionali, ma con zero emissioni. Il progetto di dare vita a un Grenadier alimentato a idrogeno è iniziato nel giugno 2022, quando l’azienda ha avviato una collaborazione con la società di consulenza ingegneristica austriaca AVL al fine di sviluppare l’attuale veicolo con una chiara ambizione: zero emissioni e zero compromessi dell’esperienza 4X4. Il fuoristrada utilizza il più recente propulsore con celle a combustibile a idrogeno e zero emissioni del Gruppo BMW, considerato il più evoluto e potente dell’intero settore automobilistico.

La versatilità della piattaforma Grenadier ha permesso al team di ingegneri di Ineos Automotive di integrarlo semplicemente modificando il telaio a longheroni e l’assale posteriore, alloggiando le unità di azionamento elettriche che trasmettono la coppia alle ruote posteriori tramite torque vectoring.

Il potenziale del torque vectoring ha dato vita a ciò che Ineos chiama “capacità del geco”, vale a dire un controllo e una manovrabilità eccellenti in tutte le condizioni fuoristrada, in aggiunta a un diametro di sterzata più stretto e dinamiche di guida ottimizzate su strada.

Per arrivare a questo risultato il Grenadier dimostrativo a idrogeno è stato sottoposto a rigidi test e collaudi al fine di verificare la totale assenza di compromessi per quanto concerne le prestazioni su strada e in fuoristrada o la capacità di traino. Come le altre versioni del Grenadier, il veicolo dimostrativo ha conquistato i famigerati offroad delle Alpi austriache e superato numerose altre sfide in fuoristrada nei dintorni di Graz.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.